Álvaro Uribe se pronuncia sobre reconstrucción de San Andrés y Providencia

Durante el domingo se cerraron oficialmente las campañas en plaza pública de cara a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas que se desarrollarán el próximo 13 de marzo. En ese sentido, los diferentes candidatos y colectividades políticas ultimaron detalles para compartir sus propuestas con el electorado.

Precisamente, en el marco de dicho cierre de campaña, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, visitó la isla de San Andrés para recorrer sus calles y participar en actividades de respaldo a los candidatos de su partido.

Un tema ineludible respecto a San Andrés y Providencia tiene que ver con la reconstrucción de viviendas después del paso del huracán Iota, el 16 de noviembre de 2020. La polémica surgió cuando quedó en evidencia una notable demora en dicho proceso; incluso, en enero de este año, se advirtió sobre el riesgo de una emergencia sanitaria en la isla de San Andrés por demoras en la recolección de basuras y escombros.

Sin embargo, el panorama y expectativas frente a la reconstrucción ahora parece ser más positivo. Al menos así lo aseguró el expresidente Álvaro Uribe quien, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que los habitantes de Providencia “resaltan” los trabajos realizados.

“Ciudadanos de Providencia: ‘resaltan los esfuerzos del Gobierno Nacional y anticipan que la isla quedará muy hermosa’”, trinó el expresidente Uribe en la madrugada del lunes 7 de marzo.

Ciudadanos de Providencia:



“Resaltan los esfuerzos del Gobierno Nal y anticipan que la isla quedará muy hermosa” — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 7, 2022

La publicación ha recibido varios comentarios, entre ellos, de internautas que recordaron la famosa “promesa” del presidente Iván Duque sobre “reconstruir Providencia en 100 días”.

“Yo me pregunto. ¿Cuánto falta para que se acaben los 100 días para reconstruir providencia? Y, pues, también quería saber si todavía siguen contando las horas que le quedan a Maduro”, trinó el usuario @Juanpab61249706.

“Resaltan el esfuerzo, pero se quejan porque no han hecho nada, y quedará muy hermosa en unos 12 años”, criticó @KikeGuz28.

A pesar de las críticas en redes sociales, en un segundo trino el expresidente Álvaro Uribe continuó resaltando el apoyo del Gobierno nacional a los habitantes de San Andrés, puntualmente, en el pago de nóminas durante la pandemia.

“Bastante notorio en San Andrés el reconocimiento al Gobierno Nacional por el apoyo para pagar las nóminas de trabajadores durante la pandemia, PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal)”, escribió el exmandatario.

Bastante notorio en San Andrés el reconocimiento al Gbno Nal por el apoyo para pagar las nóminas de trabajadores durante la pandemia, PAEF — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 7, 2022

“Es desagradecido con nuestra democracia”: Uribe critica a Petro desde San Andrés

En medio de una charla, el exmandatario criticó al precandidato presidencial Gustavo Petro, quien afirmó en una entrevista al periódico El Colombiano que “no hay democracia en Colombia”.

Uribe tildó a Petro de “desagradecido” y recordó que el líder de la Colombia Humana fue indultado tras pertenecer al M-19, “el grupo terrorista que asesinó a Gloria Lara, que asesinó a José Raquel Mercado, que destruyó a la justicia”, según señaló el expresidente.

“Yo mismo como senador de la República, y hoy me lo critican mucho, promoví el indulto al M-19, todo eso se les perdonó, para que venga este desagradecido con nuestra democracia a decir que no hay democracia solamente para sacar una excusa, procurar llegar al poder y destruirla. Eso no lo podemos permitir queridos compatriotas de San Andrés”, subrayó Uribe, quien manifestó que la democracia colombiana es “respetable” y está en “permanente perfeccionamiento”.

“Desagradecido con nuestra democracia”: Álvaro Uribe critica a Gustavo Petro desde San Andrés. https://t.co/PrehloOssM



Video suministrado: prensa partido Centro Democrático (@CeDemocratico) pic.twitter.com/vL1oSxG0XZ — Revista Semana (@RevistaSemana) March 7, 2022

Uribe sigue convenciendo a la mayor cantidad de personas posible para que voten por su colectividad en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 13 de marzo; sin embargo, además de hablar de lo que pueden ofrecer los uribistas en el Congreso de la República, también ha emprendido una campaña en contra del proyecto político del precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, asegurando que, en caso de que el líder de izquierda gane la Presidencia, Colombia podría emular la situación que vive hoy en día Venezuela, con el chavismo en el poder.

Así lo mencionó el también exsenador en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Pasto, en donde, además de comparar un hipotético gobierno de Petro con el de Nicolás Maduro en el país vecino, también hizo una analogía con la situación económica que vive Argentina hoy en día.

“Si lo que queremos y lo que se va a elegir es un gobierno como el de Gustavo Petro, pues qué nos espera: la inflación argentina del 60 %, el desempleo de Kosovo del 30 %”, dijo Uribe, asegurando que tener a Petro de presidente también traería a Colombia “la pobreza de Venezuela del 94 %”.

Igualmente, mencionó que tener al líder de la Colombia Humana como primer mandatario sería, inevitablemente, condenar al país a una experiencia similar de migración a la que viven hoy los ciudadanos venezolanos que, según describió Uribe, viven como “nómadas” por casi todo el territorio latinoamericano.

“Ayer estaba en Mocoa (capital de Putumayo), veía yo por las carreteras los venezolanos como nómadas, echados de su patria, caminando por los países vecinos, escuálidos y con inanición. Nosotros tenemos que evitar llegar allá”, concluyó Uribe en su conversación con los medios de comunicación.

San Andrés, antes del volanteo asistimos a una reunión para escuchar ampliamente a la comunidad. @NubiaSMartinez @CeDemocratico pic.twitter.com/fGZpBkXZyK — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 7, 2022

El líder del Centro Democrático también aclaró que no participará de dichas consultas, pues como partido ya ofrecieron el aval único e irrefutable a Óscar Iván Zuluaga, quien se sabe es uno de los pocos candidatos fijos para las elecciones presidenciales de mayo.