¿Cancelarán los conciertos de BTS en Perú? Esto se sabe

BTS sigue conquistando Latinoamérica con la serie de shows que ha entregado a millones de personas. Los artistas surcoreanos han dado un paso gigante dentro de la industria, conquistando a públicos en la región.

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En medio de su gira, la famosa banda de k-pop ha enfrentado situaciones no muy agradables en algunos aeropuertos y hoteles en los que se han hospedado, a raíz de la presencia de fanáticos e integrantes del Army.

Pese a que sus seguidores han pedido respeto y comprensión para velar por la seguridad de los cantantes, muchas personas siguen cruzando líneas de seguridad y control que, en el caso de Perú, han sido registradas por medios.

Ante la fuerte acogida que tuvo BTS en Lima, comenzó a rondar un inesperado comunicado de Live Nation Perú, en el cual se menciona la posibilidad de que se cancelen las dos fechas programadas para los días 9 y 10 de octubre.

“Lamentamos informarles que, debido a la gran aglomeración de personas que se ha registrado en las inmediaciones del hotel donde se hospeda BTS en Lima, y con el objetivo de garantizar la seguridad de los artistas, su equipo de producción y de todos los asistentes, Live Nation se encuentra evaluando la posibilidad de cancelar los conciertos programados para los días 9 y 10 de octubre”, se lee en el post.

“Esta medida se toma como precaución ante los riesgos que podría generar la situación actual en la zona, la cual ha superado los límites establecidos de seguridad y control”, agrega.

Sin embargo, fanáticos afirman que se trata de un comunicado falso, ya que se había estado promocionando el show y no se encontraba este pronunciamiento en las plataformas de la productora.

Por el momento habrá que esperar para conocer algún comunicado de parte del equipo de los artistas o de Live Nation Perú, confirmando o desmintiendo dicha información que fue difundida en redes sociales.