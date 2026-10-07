Rock al Parque 2026: escenarios, artistas y todos los detalles que debe saber de la nueva edición

Rock al Parque regresa este 2026 con una edición distinta, especial y única, brindándole a los asistentes una experiencia que no olvidarán. El festival vuelve en esta ocasión con sorpresas, ofreciendo un derroche cultural y musical.

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Las fechas de esta cita artística son del 10 al 12 de octubre, presentando grandes voces que surgieron en la industria nacional e internacional. El encuentro será en el Parque Simón Bolívar, ofreciendo diversidad de escenarios como Plaza, Bio (Vans), ECO y BBC.

Esta edición contará con una importante representación de artistas colombianos, dividida entre proyectos de alcance nacional y agrupaciones provenientes de Bogotá. En total, la cuota distrital estará conformada por 26 propuestas musicales que fueron escogidas mediante diferentes convocatorias.

Una parte de esta selección se realizó mediante la Beca LEP 30 años, convocatoria que permitió incluir proyectos con una amplia trayectoria, entre ellos Perpetual Warfare y Skampida, así como propuestas de mediana trayectoria como Syracusæ, La Monky Band, El Punto Ska y Lucio Feuillet.

El segundo grupo fue seleccionado a través de la Beca Festival Rock al Parque 2026, que permitió sumar 20 propuestas más al cartel.

Es importante resaltar que la lista, según información de la Alcaldía de Bogotá, está integrada por proyectos de distintos géneros y estilos que hacen parte de la escena musical de Bogotá.

Artistas nacionales:

Esteman

I.R.A.

Nadie

Artistas y agrupaciones distritales:

Perpetual Warfare

Skampida

Syracusæ

La Monky Band

El Punto Ska

Lucio Feuillet

Valore

Lo mismo decían de Juana

Narcocracia

No Dependiente

Vein

Lutter Band

Ataque de Pánico

Laura Pérez

Lika Nova

Mashkera

Solegnium

V for Volume

Alto Grado

Boca de Serpiente

Elsa Riveros

Pez Errante

StayWay

Casi

Brina Quoya

La Brigada RPF

Horarios y artistas por días

Sábado 10 de octubre

Escenario Plaza: La jornada inicia a las 14:00 horas con Solegnium, pasando por Narcocracia (14:55), Vein (15:50), Hellbutcher (16:50), Burning Witches (18:00), Stratovarius (19:15), Perpetual Warfare (20:35) y finalizando con Apocalyptica a las 21:45.

La jornada inicia a las 14:00 horas con Solegnium, pasando por Narcocracia (14:55), Vein (15:50), Hellbutcher (16:50), Burning Witches (18:00), Stratovarius (19:15), Perpetual Warfare (20:35) y finalizando con a las 21:45. Escenario Bio (Vans): Maskhera (15:20), Ataque de Pánico (16:15), Syracusæ (17:15), Entre los enterrados y yo (18:15), Valore (19:20), Grave (20:20) y Triptykon (21:30).

Maskhera (15:20), Ataque de Pánico (16:15), Syracusæ (17:15), Entre los enterrados y yo (18:15), Valore (19:20), Grave (20:20) y Triptykon (21:30). Escenario ECO: No Dependiente (15:00), End It (15:55), Agua Bendita (17:00), Nadie (18:05), IRA (19:10) y Darkest Hour (20:15).

No Dependiente (15:00), End It (15:55), Agua Bendita (17:00), Nadie (18:05), IRA (19:10) y Darkest Hour (20:15). Escenario BBC: Oscuridad (14:50), El EM3 (15:50), Real House of Hate (16:55), Kraken (18:00), Info (19:05), Pornomotora (20:10) y Los Setas (21:15).

Domingo 11 de octubre

Escenario Plaza: Niña Lobo (14:00), Alto Grado (15:10), Claudio Narea - Los Prisioneros (16:15), Iseo & Dodosound (17:30), Serú Girán (18:45), Esteman (20:10) y el cierre a cargo de Mon Laferte (21:30).

Niña Lobo (14:00), Alto Grado (15:10), Claudio Narea - Los Prisioneros (16:15), Iseo & Dodosound (17:30), Serú Girán (18:45), Esteman (20:10) y el cierre a cargo de (21:30). Escenario Bio (Vans): La Brigada RPF (14:30), El Punto Ska (15:25), Desorden Público (16:25), Tokio Ska Paradise Orchestra (17:35), Green Valley (18:45), Skampida (19:50) y Gondwana & Quique Neira (21:00).

La Brigada RPF (14:30), El Punto Ska (15:25), Desorden Público (16:25), Tokio Ska Paradise Orchestra (17:35), Green Valley (18:45), Skampida (19:50) y Gondwana & Quique Neira (21:00). Escenario ECO: Brina Quoya (14:30), Elsa Riveros (15:25), Lo mismo decían de Juana (16:20), Los Tetas (17:15), La Monky Band (18:25), Porter (19:25) y Bandalos Chinos (20:35).

Brina Quoya (14:30), Elsa Riveros (15:25), Lo mismo decían de Juana (16:20), Los Tetas (17:15), La Monky Band (18:25), Porter (19:25) y Bandalos Chinos (20:35). Escenario BBC: Últimos Nietos (14:20), Nawal (15:25), Wañukta Tonic (16:30), Margarita Siempre Viva (17:35), Medved (18:35), Doris Vespa (19:35) y Nicolai Fella (20:40).

Lunes 12 de octubre

Escenario Plaza: Pez Errante (14:00), Lutter (14:55), División Minúscula (16:00), Ratones Paranoicos (17:10), Boca de Serpiente (18:20), Ministry (19:30) y Rata Blanca (21:00).

Pez Errante (14:00), Lutter (14:55), División Minúscula (16:00), Ratones Paranoicos (17:10), Boca de Serpiente (18:20), Ministry (19:30) y (21:00). Escenario Bio (Vans): Las Fokin Biches (14:00), Sistema de Entretenimiento (15:05), Trotsky Vengarán (16:10), V de Volumen (17:15), Stayway (18:10), Editors (19:10) y Los Bunkers (20:30).

Las Fokin Biches (14:00), Sistema de Entretenimiento (15:05), Trotsky Vengarán (16:10), V de Volumen (17:15), Stayway (18:10), Editors (19:10) y Los Bunkers (20:30). Escenario ECO: Casi (15:00), Argel (16:00), Lika Nova (17:05), Alcalá Norte (18:00), Laura Pérez (19:05) y Lucio Feuillet (20:00).

Casi (15:00), Argel (16:00), Lika Nova (17:05), Alcalá Norte (18:00), Laura Pérez (19:05) y Lucio Feuillet (20:00). Escenario BBC: The Klaxon (14:00), La Severa Matacera (15:05), Tizishi (16:10), Zalama Crew (17:15), Los Elefantes (18:20), Ghetto Kumbé (19:25) y Kill the Clowns (20:30).

¿Rock al Parque sigue siendo gratis?

El acceso al festival seguirá siendo gratuito para el público, una característica que ha acompañado históricamente a Rock al Parque y que permite reunir a miles de asistentes en uno de los encuentros musicales al aire libre más importantes de América Latina.

¿Qué se puede llevar a Rock al Parque?

De acuerdo con los controles de la Alcaldía de Bogotá, elementos que se dejarán ingresar al evento:

Impermeables.

Protector solar.

Gorras.

Ropa y calzado cómodos.

¿Qué no se puede llevar a Rock al Parque?

En los establecido para llevar control y medidas, se recomienda no llevar: