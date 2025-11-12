Suscribirse

Concierto de Marc Anthony en Bogotá: hora de ingreso, invitados, ‘setlist’ y todo lo que debe saber

El cantante puertorriqueño estará de regreso en Colombia con grandes sorpresas para su público.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 2:44 a. m.
Esto es lo que debe tener en cuenta para el concierto de Marc Anthony en Bogotá.
Tras varios meses de espera, en la noche del jueves, 13 de noviembre, el reconocido artista Marc Antohny regresa a Bogotá, esta vez al importante Coliseo MedPlus, en el que se reunirá con miles de fanáticos para corear sus mejores canciones y disfrutar de un evento inolvidable.

El salsero tiene preparada una larga lista de temas con las que hará bailar a su público, algunas de estas son:

  • Vivir mi vida
  • Valió la pena
  • Y hubo alguien
  • Tu amor me hace bien
  • Qué precio tiene el cielo
  • Pa’ allá
  • Volando entre tus brazos
  • Flor pálida
  • Almohada
  • Mala
  • Te conozco bien

Todo lo que debe saber para disfrutar del concierto de Marc Anthony

Para que el concierto de Marc Anthony se lleve a cabo de la mejor manera y no haya ningún contratiempo, el coliseo MedPlus compartió información importante a tener en cuenta para que cada uno de los asistentes disfrute del evento y se lleve en su memoria una noche inolvidable.

  • Apertura de puertas: 06:00 p.m.
  • Edad mínima: 18 años-
  • Movilidad reducida: Disponible.
  • Mujeres en visible estado de embarazo: Sí.
  • Zona de parqueo: Sí.
  • Boletas máximas: 6.
Es importante tener presente que:

Únicamente se permitirá el ingreso a mayores de 18 años. En caso de que un menor haya adquirido una entrada, no se le autorizará el acceso al evento ni se realizará reembolso del dinero.

Las personas con movilidad reducida contarán con una zona especialmente destinada para ellas, a la cual podrán acceder junto con un acompañante que posea boleto de la misma localidad.

Con el fin de cumplir con las normas del Código de Policía, no se permitirá el ingreso a mujeres que se encuentren en avanzado estado de embarazo.

Recomendaciones para llegar al Coliseo Medplus:

  • Se recomienda que el público llegue con la debida anticipación para garantizar un ingreso tranquilo y ordenado al Coliseo MedPlus.
  • Una vez dentro, los asistentes podrán disfrutar de una amplia y variada oferta gastronómica, diseñada para satisfacer todos los gustos.
  • Se sugiere que cada persona mantenga su teléfono celular completamente cargado y, de ser posible, lleve una batería recargable.
  • Quienes planeen asistir en vehículo deberán adquirir su cupo de estacionamiento directamente en los parqueaderos oficiales del Coliseo Medplus, a través del sitio web, con el fin de evitar contratiempos al llegar.
  • Se invita al público a mantener la calma, respetar a los demás asistentes y disfrutar de una nueva experiencia inolvidable.

