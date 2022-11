Esta es la millonaria cifra que cobra Andrés Cepeda por concierto

Andrés Cepeda es uno de los artistas más famosos de Colombia. El intérprete de balada pop se ha convertido en uno de los referentes musicales del país con temas como Me voy, Carpintero del amor, Día tras Día, Enfermedad de ti, entre otros más, que lo han posicionado como una de las mejores voces.

Este año le fue muy bien en materia de presentaciones, pues el cantante bogotano estuvo de gira musical por Colombia con Me importas tour, una serie de conciertos que llevó a las diferentes ciudades con sus más grandes éxitos. Un ejemplo de ello fue Bogotá, donde tuvo varias fechas en el Movistar Arena y todas fueron de lleno total.

Este 2022, el cantante estuvo en Estados Unidos, donde fue mentor de música en unas clases en la Universidad de Harvard. Sin duda, Andrés Cepeda siempre dará muy buenas cosas de qué hablar. Su rol como uno de los entrenadores de La Voz también lo ha consolidado como uno de los personajes más queridos de toda Colombia.

¿Cuánto gana por una presentación privada?

Sí hay algo que llame la atención es la puesta en escena que tiene el cantante. En su gira Me importas tour logró cautivar a los espectadores con un gran escenario, además de la capacidad del artista para interactuar con su público. Si hay alguien que sepa cómo conectar precisamente con sus fans es Andrés Cepeda.

En muchas ocasiones, algunas personas buscan disfrutar de la música del artista en un espacio más íntimo y por eso optan por contratarlo para presentaciones privadas. Gracias a su gran trayectoria, el bogotano cobra una buena suma de dinero por sus shows.

Ahora, una de las preguntas más hechas por los usuarios en las redes es: ¿cuánto puede ganar el artista por cada uno de estos conciertos?

Según el medio de comunicación Kienyke, el intérprete de Besos usados podría estar cobrando entre 40 mil y 50 mil dólares por uno de sus conciertos, es decir unos 200 y 250 millones de pesos colombianos. Eso sí, es importante tener en cuenta que depende del lugar y las especificaciones que tengan el evento.

Karol G y Andrés Cepeda, artistas que le cantan al amor

Karol G, una de sus colegas, es una fiel seguidora del compositor, según dejó ver el pasado mes de mayo cuando lo invitó a cantar una de sus canciones favoritas que su público coreó: Día tras día.

Aunque las dos noches en el Movistar Arena en Bogotá fueron sold out y fue inolvidable para el gremio musical, el programa Lo Sé Todo entrevistó al intérprete de Magia, quien explicó la razón del porqué aceptó la invitación a cantar con la Bichota en uno de sus conciertos en la capital.

“Recibí la invitación para cantar con Karol en sus conciertos en Bogotá y me pareció lindísimo porque ella quería cantar una canción que le encanta y que adora, Día tras día”, aseguró en el diálogo.

Cepeda también habló sobre quién es para él la intérprete de 200 copas: “Me encanta su persona. Me encanta lo que les transmite a sus fans. Y me encanta que me permitió hacer el puente, entre su público y mi música, la experiencia fue hermosísima”.

No dudó en señalar que era lo que los unía con la paisa: “Públicos diferentes, géneros diferentes, pero creo que hay un elemento en común que hace que sea posible hacer este tipo de colaboraciones. Somos artistas que le cantamos al amor y al corazón. Cuando eso está de por medio, yo puedo participar porque eso es lo mío”.