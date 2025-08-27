Festival Zaquesazipa de Funza: Víctor Manuelle, Kapó y Rafa Pérez encabezan la programación musical

Del 3 al 14 de septiembre, Funza llevará a cabo la edición número 28 del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, considerado el evento cultural más grande de Cundinamarca. La programación incluirá 12 días de actividades que abarcan danza, teatro, literatura, ferias artesanales, muestras gastronómicas y conciertos.

El cartel musical contará con la participación de Víctor Manuelle, Kapó y Rafa Pérez, entre otros artistas de proyección nacional e internacional. En total, más de 1.000 artistas se presentarán en el festival, que en cada edición recibe cerca de 50.000 asistentes.

Festival Zaquesazipa de Funza, Cundinamarca | Foto: Oficina de Prensa - Alcaldía de Funza

La alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago invitó a la ciudadanía a participar: “¡El poder de la evolución está en Funza! Nuestro municipio se llena de arte, danza, música y tradición en el festival más grande de Cundinamarca. Queremos que todos vivan este encuentro cultural que nos conecta con nuestras raíces y proyecta el talento funzano a nivel nacional”, afirmó.

Desde 1998, el Festival Zaquesazipa ha resaltado la memoria cultural muisca y la diversidad contemporánea. Este año, la imagen oficial representa al Zipa de Bacatá como símbolo de poder, sabiduría y conexión con el sol, en un diseño que evoca la transformación cultural.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales de la Alcaldía de Funza y en el sitio web www.festivalzaquesazipa.com.