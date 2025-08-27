Suscribirse

Festival Zaquesazipa de Funza: Víctor Manuelle, Kapó y Rafa Pérez encabezan la programación musical

El municipio reunirá más de 270 actividades artísticas y culturales con la participación de 1.000 artistas y la asistencia de cerca de 50.000 personas.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 5:17 p. m.
Festival Zaquesazipa de Funza, Cundinamarca
Festival Zaquesazipa de Funza, Cundinamarca

Del 3 al 14 de septiembre, Funza llevará a cabo la edición número 28 del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, considerado el evento cultural más grande de Cundinamarca. La programación incluirá 12 días de actividades que abarcan danza, teatro, literatura, ferias artesanales, muestras gastronómicas y conciertos.

El cartel musical contará con la participación de Víctor Manuelle, Kapó y Rafa Pérez, entre otros artistas de proyección nacional e internacional. En total, más de 1.000 artistas se presentarán en el festival, que en cada edición recibe cerca de 50.000 asistentes.

Festival Zaquesazipa de Funza, Cundinamarca
Festival Zaquesazipa de Funza, Cundinamarca

La alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago invitó a la ciudadanía a participar: “¡El poder de la evolución está en Funza! Nuestro municipio se llena de arte, danza, música y tradición en el festival más grande de Cundinamarca. Queremos que todos vivan este encuentro cultural que nos conecta con nuestras raíces y proyecta el talento funzano a nivel nacional”, afirmó.

Desde 1998, el Festival Zaquesazipa ha resaltado la memoria cultural muisca y la diversidad contemporánea. Este año, la imagen oficial representa al Zipa de Bacatá como símbolo de poder, sabiduría y conexión con el sol, en un diseño que evoca la transformación cultural.

La programación completa puede consultarse en las redes sociales de la Alcaldía de Funza y en el sitio web www.festivalzaquesazipa.com.

Festival Zaquesazipa de Funza, Cundinamarca
Festival Zaquesazipa de Funza, Cundinamarca

Funza Cundinamarca

