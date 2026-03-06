Música

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

El cantante de 68 años anunció su retiro de los escenarios en la edición de 2025 del Festival Estéreo Picnic.

Redacción Cultura
6 de marzo de 2026, 6:13 p. m.
Galy Galiano de despedirá de los escenarios luego de una gira de conciertos en Colombia.
Galy Galiano de despedirá de los escenarios luego de una gira de conciertos en Colombia. Foto: Oficina de prensa Gus Rincón

En un anuncio que remueve las fibras más sensibles de la música romántica latinoamericana, Galy Galiano, el icónico cantante colombiano conocido como “El Gran Galy”, ha confirmado su retiro definitivo de los escenarios con la gira La última y nos vamos.

Esta noticia, que evoca desvelos, amores imposibles y reconciliaciones al son de baladas eternas, representa el cierre de una carrera que ha sido banda sonora para generaciones en Colombia, Venezuela, Perú y más allá.

Galy Galiano anunció su retiro de la música en el Festival Estéreo Picnic: reveló cuál será su última presentación

Tras haberlo hecho oficial durante el Festival Estéreo Picnic de 2025, el equipo del cantante reconfirma casi un año después el retiro del artista.

El último adiós se dará luego de una serie de conciertos en Colombia, así lo aseguró el artista: “Esta gira representa el cierre de una carrera legendaria... Después de estas presentaciones, no volveré a subir a una tarima”.

Cada show será “una oportunidad única e irrepetible”, cargada de emociones y gratitud hacia un público que convirtió temas como Me bebí tu recuerdo en clásicos atemporales.

Galy Galiano hizo otra dolorosa revelación, aparte de delicado incidente con su esposa e hija
Instagram @galygalianooficial Foto: Instagram @galygalianooficial

José Galindo, mejor conocido como Galy Galiano, nació el 22 de mayo de 1956 en Tierralta, Córdoba, Colombia. Hijo de un músico aficionado, debutó en los 70 con orquestas tropicales antes de forjar su camino en la música romántica y popular.

Su salto a la fama llegó en los 80 con discos como Galiano Galy y De que duele, duele, donde fusionó ranchera, bolero y balada con una voz grave y sentida.

Hija de Galy Galiano habló de los momentos de angustia que vivió con su mamá en Santa Marta

Ha grabado más de 20 álbumes, vendiendo millones de copias en Latinoamérica, y colaborado con figuras como Yeison Jiménez o Pipe Bueno.

A lo largo de su carrera ha sido ganador del Congo de Oro en el Festival de Barranquilla, múltiples Premios Nuestra Tierra, Grammy Latino a la Trayectoria en 2015 por su impacto en la música tropical y el India Catalina a la Excelencia Musical.

La Alcaldía de Bogotá lo declaró Visitante Ilustre en 2020, y ha sido nominado a Billboard Latin Music Awards por sencillos como La cita.

El Movistar Arena se alista para un 2026 cargado de conciertos y grandes artistas: así será su agenda en los próximos meses

Última gira

La Última y Nos Vamos arrancará en abril y recorrerá Colombia con producción impecable, prometiendo repertorios completos de éxitos como Frío de ausencia, Quien entiende este amor, Pequeño motel, Amor de primavera y Dos Corazones.

Las fechas y ciudades confirmadas son:

  • Bogotá – 30 de abril, Movistar Arena
  • Medellín – 09 de mayo, Diamante de Béisbol
  • Pereira – 30 de mayo, Expofuturo
  • Cali – 06 de junio, Arena Cañaveralejo
  • Neiva – 01 de agosto, Club Los Lagos
  • Ibagué – 22 de agosto, Néctar Arena
  • Bucaramanga – 29 de agosto, Center
  • Villavicencio – 05 de septiembre, Coliseo Las Malocas
  • Cúcuta – 03 de octubre, Plaza Banderas

