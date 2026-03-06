Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

En un anuncio que remueve las fibras más sensibles de la música romántica latinoamericana, Galy Galiano, el icónico cantante colombiano conocido como “El Gran Galy”, ha confirmado su retiro definitivo de los escenarios con la gira La última y nos vamos.

Esta noticia, que evoca desvelos, amores imposibles y reconciliaciones al son de baladas eternas, representa el cierre de una carrera que ha sido banda sonora para generaciones en Colombia, Venezuela, Perú y más allá.

Tras haberlo hecho oficial durante el Festival Estéreo Picnic de 2025, el equipo del cantante reconfirma casi un año después el retiro del artista.

El último adiós se dará luego de una serie de conciertos en Colombia, así lo aseguró el artista: “Esta gira representa el cierre de una carrera legendaria... Después de estas presentaciones, no volveré a subir a una tarima”.

Cada show será “una oportunidad única e irrepetible”, cargada de emociones y gratitud hacia un público que convirtió temas como Me bebí tu recuerdo en clásicos atemporales.

José Galindo, mejor conocido como Galy Galiano, nació el 22 de mayo de 1956 en Tierralta, Córdoba, Colombia. Hijo de un músico aficionado, debutó en los 70 con orquestas tropicales antes de forjar su camino en la música romántica y popular.

Su salto a la fama llegó en los 80 con discos como Galiano Galy y De que duele, duele, donde fusionó ranchera, bolero y balada con una voz grave y sentida.

Ha grabado más de 20 álbumes, vendiendo millones de copias en Latinoamérica, y colaborado con figuras como Yeison Jiménez o Pipe Bueno.

A lo largo de su carrera ha sido ganador del Congo de Oro en el Festival de Barranquilla, múltiples Premios Nuestra Tierra, Grammy Latino a la Trayectoria en 2015 por su impacto en la música tropical y el India Catalina a la Excelencia Musical.

La Alcaldía de Bogotá lo declaró Visitante Ilustre en 2020, y ha sido nominado a Billboard Latin Music Awards por sencillos como La cita.

Última gira

La Última y Nos Vamos arrancará en abril y recorrerá Colombia con producción impecable, prometiendo repertorios completos de éxitos como Frío de ausencia, Quien entiende este amor, Pequeño motel, Amor de primavera y Dos Corazones.

Las fechas y ciudades confirmadas son: