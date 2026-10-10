Khomha representará a Colombia en la primera edición del EDC en Medellín

El DJ colombiano Khomha se presentará este sábado 10 de octubre, a las 7:00 p. m., en el Stereo Bloom Stage del Electric Daisy Carnival (EDC) Colombia 2026, que se realiza por primera vez en el país, con Medellín como sede.

El festival, dedicado a la música electrónica, espera recibir a 94.000 asistentes durante esta edición, incluidos visitantes procedentes de distintos lugares del mundo.

Khomha tiene una trayectoria vinculada a este evento. Fue el primer colombiano en presentarse en el EDC de Las Vegas, Estados Unidos, considerado el principal encuentro de esta marca de festivales. Según el artista, también es el único colombiano que ha participado en todas las ediciones del EDC realizadas en el mundo.

Khomha se presentará en el EDC Colombia 2026, tras actuar en todas las ediciones mundiales del festival Foto: Suministrada / API

“La presentación de esta noche tiene un valor especial, pues el festival llega mi ’Medellin del Alma‘ y pues no podía faltar a esta importante cita con la escena de la música electrónica internacional”, afirmó el DJ a SEMANA sobre su participación en el encuentro.

El artista señaló que esta presentación representa un hito en su carrera y destacó el significado de que el festival llegue a Medellín, ciudad con la que mantiene un vínculo personal.

Su programación para el fin de semana comenzó el viernes 9 de octubre, cuando participó en el Free Party del EDC, realizado en la cancha de la Comuna 13. Según su estimación, entre 5.000 y 6.000 personas asistieron a esa jornada, que describió como un éxito.

La presentación de este sábado hace parte de la programación de la primera edición colombiana del EDC, que reúne en Medellín a exponentes de la música electrónica. La participación de Khomha se suma a la presencia de artistas nacionales en un festival con ediciones en diferentes lugares del mundo.

El DJ subirá al escenario Stereo Bloom Stage a las 7:00 p. m., en una jornada que marca su participación en el debut del evento en Colombia.