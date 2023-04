Prográmese: Primavera Sound se realizará por primera vez en Colombia. Esto es todo lo que tiene que saber sobre el festival

En horas de la mañana del 26 de abril se dio una noticia inesperada para los fanáticos de la música. Sin pensarlo o sospecharlo, se anunciaron las fechas para el festival Primavera Sound, el cual se realizará por primera vez en Colombia.

Para nadie es un secreto que el país se ha convertido en un escenario posicionado en los conciertos y festivales. Cada vez más se hacen frecuentes presentaciones de importantes artistas de talla mundial. Además, se ha vuelto una sede obligatoria para festivales y eventos grandes de música. En ese orden de ideas, Primavera Sound no será la excepción.

Este festival se viene celebrando desde hace más de 20 años y ha sido acogido por ciudades a nivel internacional. Barcelona, Madrid, Oporto, Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile y Los Ángeles han sido testigos del impacto que este evento genera. Su propuesta musical es tentadora para los amantes de los géneros pop, rock y electrónica.

Primavera Sound se realizará por primera vez en Colombia. - Foto: Getty Images

Anualmente, el festival se ha destacado por congregar a cantantes y grupos emergentes con un amplio potencial, junto a artistas ya consagrados en la industria. La calidad está servida y lo mejor de todo es la experiencia generada en el público, la cual ha hecho que Primavera Sound sea uno de los festivales más célebres del planeta, especialmente en América y parte de Europa.

Junto con FIB Benicasim, Festival Arte-Nativo Viña Rock Villarrobledo y BBK Live Bilbao, este festival hace parte del grupo de los eventos musicales más grandes e importantes de España y Europa. En cada edición el público ha aumentado considerablemente, tanto así que el año pasado Primavera Sound registró más de 500 mil asistentes. Su éxito hizo que, luego de llevarse a cabo en Barcelona, el festival migrara a las ciudades mencionadas anteriormente.

Para este año, la ciudad elegida fue Bogotá. Así lo dio a conocer el festival a través de sus redes sociales. La capital colombiana será la sede del evento, el cual se espera que cuente con grandes artistas internacionales, tal como las ediciones pasadas. Se realizará en el Parque Simón Bolívar el 9 y 10 de diciembre. Adicionalmente, los organizadores informaron que pondrán en marcha un sorteo para ganar cuatro entradas VIP.

Al igual que Rock al Parque, el festival internacional se realizará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fotografía Nathalia Angarita - Foto: Natalia Angarita

Si bien aún no se ha revelado el cartel que estará presente en la tarima, es probable que en cuestión de semanas los organizadores los den a conocer. Sin embargo, los fanáticos no dudan que superará las expectativas. Con el anuncio de la sede de este año, el público está intrigado y estará pendiente de cualquier rumor. ¿Quiénes serán los artistas para esta edición?

El anuncio oficial está acompañado con una imagen promocional que tiene el e siguiente eslogan: “Reflect What You Are”. En tiempos de algoritmos, nada tan valioso e inspirador como la experiencia absolutamente real del festival a lo largo del mundo en 2022: el vigésimo aniversario de Primavera Sound tuvo el mismo brillo en Barcelona que a casi 10.000 kilómetros de distancia”, se lee en la web.

Barcelona, la ciudad donde se originó el festival. - Foto: Getty Images

Antes de arribar a Bogotá, el festival hará una parada en Paraguay, concretamente el 7 de diciembre en el marco del Primavera Day Asunción, evento que será presentado en el Parque Olímpico. Adicionalmente, el festival hará escala en Buenos Aires (25 y 26 de noviembre) y São Paulo (2 y 3 de diciembre).

Por su parte, Alfonso Lanza, director del festival, afirmó que: “Hace tiempo que queríamos crear un evento en Colombia, ya que es uno de los puntos vitales del circuito de la música en directo en Latinoamérica. En 2022 no pudo darse, pero ahora ha encajado todo para poder conocer a nuestra comunidad en el país: queremos acercarles a sus artistas favoritos, pero también queremos aprender de la escena musical colombiana”. La boletería aún no está disponible para las fechas de Bogotá.