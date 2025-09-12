Rels B puso a vibrar con su concierto en Bogotá; movió fibras y contagió al ritmo del beat

Las noches en la capital colombiana siguen convirtiéndose en escenario para que grandes rostros de la música internacional aterricen y entreguen una muestra de su talento. Muchos llegan con grandes expectativas, intentando conquistar a un público diverso.

El pasado 11 de septiembre, el Movistar Arena le abrió las puertas a cientos de fanáticos que esperaban con ansias disfrutar de un nuevo show de Rels B, uno de los artistas que está invadiendo la industria musical con sus letras, sus ritmos y su voz.

El nacido en Mallorca, España, tenía con altas ilusiones a sus fieles seguidores, quienes acudieron a esta cita con el fin de disfrutar una velada única y sentida. El cantante había construido un setlist especial, unificando todos sus álbumes para generar una experiencia distinta.

Rels B en Bogotá | Foto: SEMANA

El show arrancó a las 10:00 p.m., dándole rienda suelta a la noche con 1 de enero, Puntacana, una canción que hace parte de a new star (1 9 9 3), el proyecto que lo impulsó a realizar la gira. El público aclamó su salida, proyectada en un video en pleno escenario, donde se le veía alistándose para este reencuentro, en compañía de Nicole Betancur, su pareja sentimental.

Minuto a minuto el ambiente fue creciendo, contagiándose de luces y vibras especiales, donde los asistentes gritaban eufóricos por verlo en escena. La puesta de temas como Pa’ quererte y Un rodeooo elevó la alegría en el lugar, vibrando con las voces de quienes entonaban frase por frase.

Con un juego de altos y bajos, Rels B logró contagiar a cada persona con su energía, la cual estallaba en emociones por su regreso a Bogotá. Las palabras que entregó a los espectadores fueron precisas, indicando cuánto esperaba de aquel jueves.

Tras hacer esta premisa de lo que sería la noche, el español no dudó en soltar TU VAS SIN (fav), una de las canciones de su nuevo álbum afroLOVA 25′, que más era soñada por los fanáticos.

La presentación no tuvo ningún instante de silencio, debido a la emoción que rodeaba todo el sitio. De hecho, las intervenciones del artista fueron puntuales y generaron cercanía con aquellos que deseaban moverse al ritmo del afrobeat, el pop y el hip-hop.

Rels B en Bogotá | Foto: SEMANA

Una vez interpretó La vida sin ti, Como antes, Detrás del DJ y Un desperdicio, las personas gritaron y aplaudieron al ver la versatilidad que proyectaba en la tarima, donde hubo baile, juegos de cámaras e intervenciones con instrumentos como el piano o la guitarra.

Rels B no dudó en incluir grandes letras que lo impactaron, tal y como fue Se apaga// me apago, una producción que surgió en medio de un instante complejo que afrontó en el pasado. Para los amantes de su faceta pasada, ¿Cómo dormiste? también llegó a la noche, poniendo a bailar a más de uno con sus beats.

El concierto alcanzó su punto emotivo con SONRÍE <3 y La última canción, temas que movieron fibras por la carga emocional que se le imprimió a la interpretación.

Para cerrar esta velada artística y efusiva, el español decidió darle vida A mí, una de las creaciones que lo catapultaron internacionalmente, y lo consolidaron como una propuesta distinta dentro de la industria.