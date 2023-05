“Se terminó, me detendré”: la advertencia de Ed Sheeran en caso de ser hallado culpable por plagio

El cantautor británico fue demandado por uno de los músicos que coescribió el exitoso tema de Marvin Gaye, ‘Let’s Get It On’.

El pasado lunes, 24 de abril, inició el juicio por el caso del presunto plagio en el que habría incurrido Ed Sheeran para componer una de sus canciones más populares: Thinking Out Loud. Según argumenta el demandante, existen similitudes “sorprendentes” con otra canción bastante popular.

Se trata de Let’s Get It On, clásico de la leyenda del soul estadounidense Marvin Gaye. Esta canción hace parte de su decimotercer álbum de estudio, publicado el 28 de agosto de 1973.

Los demandantes son los herederos de Ed Townsend, un músico y productor que coescribió el exitoso tema de Gaye. Según alegan, hay “sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos” entre Let’s Get It On y Thinking Out Loud, de Sheeran.

No es la primera vez que Sheeran es llevado a los tribunales. En abril de 2022, el cantante y compositor de 32 años ganó una batalla legal cuando un tribunal falló en contra de dos músicos que le acusaban de copiar una de sus obras para su megaéxito Shape of You.

La familia de Townsend ha señalado que el grupo Boyz II Men ha realizado mezclas de las dos canciones y que Sheeran también ha combinado las canciones en el escenario.

El músico Ed Sheeran llega para su juicio por infracción de derechos de autor en el Tribunal Federal de Manhattan, el 4 de mayo de 2023, en la ciudad de Nueva York. - Foto: Getty Images

El equipo de Sheeran ha impugnado las acusaciones de los herederos de Townsend. Sostiene que “hay docenas, si no cientos, de canciones anteriores y posteriores” a la canción de Gaye, “que utilizan la misma progresión de acordes o una similar”.

“Estas mezclas son irrelevantes para cualquier tema del caso y serían engañosas [y] confundirían al jurado”, subrayó. El juicio continuará este jueves, 4 de mayo.

De hecho, las discusiones sobre presuntos plagios son comunes y suelen tomar como puntos de partidas similitudes en las progresiones de acordes o bases rítmicas. No obstante, en vista de que las progresiones son normales en la música, el análisis para determinar la existencia de un plagio debe ser bastante meticuloso.

En Twitter, un usuario comparó las pistas de Let’s Get It On y Thinking Out Loud y las intercaló para mostrar en qué se basa el argumento de los demandantes.

Let me just say this and I’m done with it, The Marvin Gaye Estate never lost a case. #edsheeran pic.twitter.com/kvrn0PFuJL — sa: (@notshawnallen) May 2, 2023

“Me detendré”

Según recoge el portal Rock Pop, Ed Sheeran parece haber llegado a su límite con esta nueva acusación de plagio. “Siento que es muy insultante dedicar mi vida entera a ser un artista y un cantautor para tener a alguien que lo desprecie”, dijo.

Si bien el juicio aún no ha llegado a ningún fallo, Sheeran dio un ultimátum que -de ser hallado culpable- podría poner fin a su carrera artística.

“Si eso pasa, se terminó, me detendré”, advirtió el británico.

Ed Sheeran llega para su juicio por infracción de derechos de autor en el Tribunal Federal de Manhattan, en Nueva York. - Foto: Getty Images

Thinking Out Loud, de Sheeran, se disparó en las listas Billboard Hot 100 de Estados Unidos al momento de su lanzamiento, en 2014, y el británico ganó un premio Grammy por “Canción del año” en 2016.

La demanda, presentada en 2016 y nuevamente en 2017 después de ser rechazada por motivos de procedimiento, también nombra a Sony.

En el juicio en Londres, el cantante calificó la demanda como emblemática de los litigios sobre derechos de autor que van demasiado lejos, pudiendo ahogar la creatividad.

'Thinking Out Loud' es una de las canciones más exitosas de Ed Sheeran. - Foto: REUTERS

El juez estuvo de acuerdo y declaró que Sheeran no había copiado “ni deliberada ni inconscientemente” parte de la melodía de la canción Oh Why de Sami Chokri y Ross O’Donoghue. Si bien reconoció las similitudes entre las dos canciones, finalmente dictaminó que había grandes diferencias, y que los abogados de Chokri no pudieron probar que Sheeran hubiera escuchado la canción.

La familia de Gaye no forma parte de la demanda de Nueva York contra Sheeran, aunque ya demandaron con éxito a los artistas Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. por las similitudes entre la canción Blurred Lines y Got to Give it Up, de Gaye.

*Con información de AFP.