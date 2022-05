Tatuajes, música y arte: así será el Tattoo Music Fest 2022

2022 ha sido el año para el regreso de los conciertos, festivales y eventos masivos en general. Luego de dos años de pandemia, la industria del entretenimiento se ha reactivado satisfactoriamente, trayendo de vuelta la música en vivo.

Uno de los regresos más esperados ocurrirá el próximo 21 y 22 de mayo, en el Centro de Eventos Autopista Norte, con la séptima edición del Tattoo Music Fest, el cual ha reforzado los lazos culturales con diferentes países y algunos de los festivales más reconocidos del tatuaje en Latinoamérica.

El festival presenta una apuesta ambiciosa con un cartel compuesto por más de 20 bandas nacionales e internacionales. Géneros como el hardcore, heavy metal, rock y hip hop serán protagonistas en un evento que promete deleitar a sus asistentes con un entorno lleno de música y el arte del tatuaje.

Tattoo Music Fest se ha caracterizado por tener en su escenario a grandes exponentes y bandas nacionales e internacionales, dándole espacio a una gran variedad de géneros. En esta edición, Alcolirykoz, La Etnnia, Realidad Mental y Apache llegarán al escenario para elevar sus rimas al unísono con el público.

Como ha sido costumbre en pasadas ediciones, los sonidos fuertes serán un foco importante dentro del festival, garantizando adrenalina y pogos durante los dos días de conciertos.

El cartel oficial fue completado recientemente con dos anuncios de talla internacional: por un lado, la primera visita a Colombia de Volumes, una agrupación proveniente de Los Ángeles, California, con un sonido de metalcore progresivo para retumbar la tarima del festival.

Además, organizadores del evento confirmaron el regreso de la agrupación estadounidense Stick to your Guns, luego de ocho años desde su última visita a Colombia. Desde Orange County, California, se trata de una de las bandas más reconocidas de hardcore punk.

Desde Estados Unidos también participarán en el Tattoo Music Fest Brujería, Death Before Dishonor y Uada. Desde España vendrán Morphium y The Broken; desde Costa Rica, Akasha, Totem y Outside the Circle; desde Venezuela, Dischord; desde Ecuador, Minipony, y para completar la cuota internacional, desde México, Los Viejos, Ace Kool, Strike Master, Parazit, Tanus, Medical Negligence, Pressive, Railrod y Nuclear Chaos.

La bandera local será llevada por La Pestilencia, Masacre, Koyi K Utho, Perpetual Warfare, Ethereal, Lupus, Vein, Surviving, Hialina, Awaken, El Sagrado, Hellfish, La Blanca Ofelia, Pitbull, Apolo 7 y Duplex.

Más de 200 tatuadores

Junto a la música, el arte del tatuaje es el otro gran protagonista del festival. En esta séptima edición, más de 200 tatuadores, colectivos locales y marcas independientes vendrán desde países como Argentina, Ecuador, México, Venezuela y Bolivia para participar en las diferentes categorías que serán evaluadas por un selecto grupo de once jurados, entre los que destaca talento colombiano como el de Juan Pajo -tatuador de figuras como J Balvin- y César Violent, quien ha sido inspiración para muchos artistas del tatuaje gracias a su trayectoria y reconocimiento internacional.

Así mismo, forman parte del team Colombia artistas ganadores en ediciones anteriores del festival, como Rick Bizarre y Johan Moreno, destacados por su estilo, experiencia y técnicas plasmadas en sus trabajos de realismo color; Juan David Rendón, reconocido por su habilidad en el estilo neotradicional, y Ozcar Cruz, experimentado a la hora de pintar dibujos manga sobre la piel.

Desde México participa Ignis, artista con una amplia experiencia y técnica en el estilo neotradicional; Hakunita, tatuadora y artista que recientemente colaboró con bandas como Slipknot para el rediseño de su mercancía en el marco del Knotfest en la Ciudad de México, y Lilian Raya, tatuadora apasionada por los detalles y la precisión de su técnica en el dibujo manga y el Pop Surrealist Tattoo Art.

Desde Venezuela participa Iván Black, reconocido por su estilo DotWork-BlackWork, ganador de varias ediciones del festival. Y desde Ecuador llega el Artista EDDIE 88, reconocido por su experiencia, técnica y estilo en lettering para ser parte del jurado internacional.

Otro de los shows centrales del festival corre por cuenta del colombiano Jacob Angel, recordado por su singular estilo vampirista, inspirado en su fascinación por la literatura oscura, los clásicos del terror, y también un amor por la lectura de autores como Edgar Allan Poe, sumado a su gusto por Batman.

En esta edición del Tattoo Music Fest también habrá experiencias de entretenimiento alternativo como BMX, grafitis y una galería de arte con obras de los tatuadores invitados.