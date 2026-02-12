Las 9 mejores historias de romance en Prime Video para celebrar el amor en San Valentín

San Valentín es una fecha en la que se pueden realizar distintos tipos de celebraciones en pareja: desde viajes, hasta salidas y planes en casa. Todo se disfruta y hay parejas que gozan mucho más quedarse en casa y hacer tarde o noche de películas.

Para esto, las diferentes plataformas de streaming ofrecen catálogos con una gran diversidad de películas y series románticas que emocionan a sus suscriptores.

Prime Video es una de las plataformas que tiene una gran cantidad de producciones de romance, y estas son algunas de las películas y/o series que se pueden disfrutar en pareja en este fin de semana de San Valentín.

Películas y series de Prime Video para ver en San Valentín

El Diario de Noa

En una residencia de ancianos, un hombre lee a una mujer una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah Calhoun y Allie Hamilton, dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados, primero por sus padres, y más tarde por la guerra.

Culpa Nuestra

La boda de Jenna y Lion reúne a Noah y a Nick después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah sigue siendo una barrera. Él, heredero de los negocios de su abuelo, y ella, comenzando su carrera, se resisten a reavivar su llama aún viva. Pero ahora que se han vuelto a cruzar caminos, ¿el amor superará el resentimiento?

El diario de Bridget Jones

Bridget Jones es una treintañera soltera y llena de complejos, cuya vida sentimental es un desastre. Tiene solo dos ambiciones: adelgazar y encontrar el amor verdadero. El día de Año Nuevo toma dos decisiones: perder peso y escribir un diario. Pero muy pronto su vida amorosa se vuelve a complicar, pues se encuentra dividida entre dos hombres. Por un lado, Daniel Cleaver, su jefe, un tipo encantador y sexy, pero peligroso; por otro, Mark Darcy, un viejo amigo de la familia, que al principio le parece demasiado reservado y aburrido.

Orgullo y prejuicio

Las cinco hermanas Bennet han sido criadas por una madre obsesionada por encontrarles marido. Pero una de ellas, Lizzie, inteligente y con carácter, desea una vida con perspectivas más abiertas, un anhelo respaldado por su padre. Cuando el señor Bingley, un soltero rico, y su círculo de sofisticados amigos se instalan en una mansión vecina para pasar el verano, las Bennet se entusiasman con la posibilidad de encontrar pretendientes. En el baile de bienvenida, Lizzie conoce al apuesto y elegante señor Darcy, pero, a primera vista, le parece demasiado orgulloso y arrogante.

La idea de ti

Cuando Solène, madre divorciada de 40 años, tiene que ir con su hija a Coachella, durante el festival conoce por casualidad a Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de la banda juvenil más popular del planeta, August Moon. Sintiendo un flechazo mutuo, ambos comienzan un inesperado romance que trastocará por completo la vida de Solène.

Perdona si te llamo amor

Álex, de 37 años, es un ejecutivo publicitario de éxito, atractivo, inteligente y brillante. Ansía conseguir por fin la estabilidad emocional. Sin embargo, es rechazado por su novia cuando le propone matrimonio. Incapaz de asumir el golpe, parece que su idílica vida comienza a desmoronarse. Precisamente en ese momento irrumpe en su camino sin previo aviso y como un vendaval Niki, estudiante de 17 años que no solo consigue seducir y enamorar a Álex, sino dar un giro total a su vida.

Rojo, blanco y sangre azul

Alex Claremont-Diaz es el hijo de Ellen Claremont, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, que se postula para la reelección. Durante su visita al Reino Unido para una boda real, Alex tiene un altercado con Henry, un príncipe británico. El incidente es fotografiado y muy publicitado, y ambas partes obligan a Alex y Henry a fingir ser amigos para evitar que se convierta en una crisis diplomática y mediática en toda regla que distraiga la atención de la candidatura electoral de la madre de Alex. El asunto obligará a Alex y Henry a conocerse más, con inesperadas consecuencias".

Carol

Nueva York, años 50. Therese Belivet, una joven dependienta de una tienda de Manhattan que sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird, una mujer elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un matrimonio feliz. Entre ellas surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda, que cambiará sus vidas para siempre.

3 bodas más

Ruth, una joven investigadora en una universidad, asiste a las sucesivas bodas de sus ex, de los que fueron sus “hombres de su vida”, sin que ella consiga encontrar a su media naranja. ¿Hay algo peor que tu ex novio se case con otra y te invite a su boda? Sí, que te pase tres veces en un mes, no saber decir que no, y que el único al que consigas convencer para que te acompañe sea tu nuevo becario. Un alérgico al compromiso, un surfista pasado de rosca y una mujer trans convertida en pibón... Tres ex novios para tres bodas. Un coctel explosivo para Ruth, que tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir con quien quiere compartir su futuro".