Televisión

Las 9 mejores historias de romance en Prime Video para celebrar el amor en San Valentín

Estas son las producciones que podrían funcionar para una noche de películas en casa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 12:37 p. m.
Existen diversas aplicaciones para ver películas gratis.
Existen diversas aplicaciones para ver películas gratis. Foto: Getty Images/iStockphoto

San Valentín es una fecha en la que se pueden realizar distintos tipos de celebraciones en pareja: desde viajes, hasta salidas y planes en casa. Todo se disfruta y hay parejas que gozan mucho más quedarse en casa y hacer tarde o noche de películas.

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

Para esto, las diferentes plataformas de streaming ofrecen catálogos con una gran diversidad de películas y series románticas que emocionan a sus suscriptores.

Prime Video es una de las plataformas que tiene una gran cantidad de producciones de romance, y estas son algunas de las películas y/o series que se pueden disfrutar en pareja en este fin de semana de San Valentín.

Películas y series de Prime Video para ver en San Valentín

El Diario de Noa

En una residencia de ancianos, un hombre lee a una mujer una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah Calhoun y Allie Hamilton, dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados, primero por sus padres, y más tarde por la guerra.

Televisión

En nueve días regresa una de las series más esperadas en Netflix: la temporada uno ‘barrió’ con el número de visualizaciones

Televisión

Estas son las 15 mejores películas para ver en Amazon Prime Video en febrero

Televisión

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 9 al 15 de febrero

Televisión

Las mejores películas románticas de HBO+ para disfrutar en San Valentín

Televisión

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

Arcadia

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

Televisión

Netflix anuncia el regreso de la esperada serie de ciencia ficción más ambiciosa: su temporada 2 se estrena en 2026

Tecnología

Las frases que no debería enviarle a su pareja este 14 de febrero porque podría arruinar su San Valentín

Tecnología

Regalos tecnológicos para San Valentín 2026: qué obsequiarle a su pareja este 14 de febrero

Arcadia

14 de febrero: ¿Por qué se celebra el Día de San Valentín en Colombia?

YouTube video fwlmQ3PCZ9g thumbnail

Culpa Nuestra

La boda de Jenna y Lion reúne a Noah y a Nick después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah sigue siendo una barrera. Él, heredero de los negocios de su abuelo, y ella, comenzando su carrera, se resisten a reavivar su llama aún viva. Pero ahora que se han vuelto a cruzar caminos, ¿el amor superará el resentimiento?

YouTube video 9oxYM2OTkHY thumbnail

El diario de Bridget Jones

Bridget Jones es una treintañera soltera y llena de complejos, cuya vida sentimental es un desastre. Tiene solo dos ambiciones: adelgazar y encontrar el amor verdadero. El día de Año Nuevo toma dos decisiones: perder peso y escribir un diario. Pero muy pronto su vida amorosa se vuelve a complicar, pues se encuentra dividida entre dos hombres. Por un lado, Daniel Cleaver, su jefe, un tipo encantador y sexy, pero peligroso; por otro, Mark Darcy, un viejo amigo de la familia, que al principio le parece demasiado reservado y aburrido.

YouTube video o6F5Mnm9sNM thumbnail

Orgullo y prejuicio

Las cinco hermanas Bennet han sido criadas por una madre obsesionada por encontrarles marido. Pero una de ellas, Lizzie, inteligente y con carácter, desea una vida con perspectivas más abiertas, un anhelo respaldado por su padre. Cuando el señor Bingley, un soltero rico, y su círculo de sofisticados amigos se instalan en una mansión vecina para pasar el verano, las Bennet se entusiasman con la posibilidad de encontrar pretendientes. En el baile de bienvenida, Lizzie conoce al apuesto y elegante señor Darcy, pero, a primera vista, le parece demasiado orgulloso y arrogante.

YouTube video Ur_DIHs92NM thumbnail

La idea de ti

Cuando Solène, madre divorciada de 40 años, tiene que ir con su hija a Coachella, durante el festival conoce por casualidad a Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de la banda juvenil más popular del planeta, August Moon. Sintiendo un flechazo mutuo, ambos comienzan un inesperado romance que trastocará por completo la vida de Solène.

Perdona si te llamo amor

Álex, de 37 años, es un ejecutivo publicitario de éxito, atractivo, inteligente y brillante. Ansía conseguir por fin la estabilidad emocional. Sin embargo, es rechazado por su novia cuando le propone matrimonio. Incapaz de asumir el golpe, parece que su idílica vida comienza a desmoronarse. Precisamente en ese momento irrumpe en su camino sin previo aviso y como un vendaval Niki, estudiante de 17 años que no solo consigue seducir y enamorar a Álex, sino dar un giro total a su vida.

YouTube video ODkR9I782S4 thumbnail

Rojo, blanco y sangre azul

Alex Claremont-Diaz es el hijo de Ellen Claremont, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, que se postula para la reelección. Durante su visita al Reino Unido para una boda real, Alex tiene un altercado con Henry, un príncipe británico. El incidente es fotografiado y muy publicitado, y ambas partes obligan a Alex y Henry a fingir ser amigos para evitar que se convierta en una crisis diplomática y mediática en toda regla que distraiga la atención de la candidatura electoral de la madre de Alex. El asunto obligará a Alex y Henry a conocerse más, con inesperadas consecuencias".

YouTube video _DF0Ejz-xB0 thumbnail

Carol

Nueva York, años 50. Therese Belivet, una joven dependienta de una tienda de Manhattan que sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird, una mujer elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un matrimonio feliz. Entre ellas surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda, que cambiará sus vidas para siempre.

YouTube video EH3zcuRQXNo thumbnail

3 bodas más

Ruth, una joven investigadora en una universidad, asiste a las sucesivas bodas de sus ex, de los que fueron sus “hombres de su vida”, sin que ella consiga encontrar a su media naranja. ¿Hay algo peor que tu ex novio se case con otra y te invite a su boda? Sí, que te pase tres veces en un mes, no saber decir que no, y que el único al que consigas convencer para que te acompañe sea tu nuevo becario. Un alérgico al compromiso, un surfista pasado de rosca y una mujer trans convertida en pibón... Tres ex novios para tres bodas. Un coctel explosivo para Ruth, que tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir con quien quiere compartir su futuro".

YouTube video 4Z_Hg1L4YyQ thumbnail

Más de Televisión

Existen diversas aplicaciones para ver películas gratis.

Las 9 mejores historias de romance en Prime Video para celebrar el amor en San Valentín

El agente nocturno regresará con su tercera temporada en febrero 2026

En nueve días regresa una de las series más esperadas en Netflix: la temporada uno ‘barrió’ con el número de visualizaciones

Prime Video ha cambiado su forma de navegación dentro de la aplicación.

Estas son las 15 mejores películas para ver en Amazon Prime Video en febrero

HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 9 al 15 de febrero

Los protagonistas de la famosa película romántica 'The Notebook' (2004).

Las mejores películas románticas de HBO+ para disfrutar en San Valentín

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Top 10 de las series favoritas en Netflix en lo que va de 2026; Bridgerton, en la lista, con varias temporadas

El ojo y las letras de Vince Gilligan así como la actuación de Rhea Seehorn son claves en 'Pluribus'.

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

El presupuesto ha sido uno de los elementos más destacados del proyecto desde su inicio.

Netflix anuncia el regreso de la esperada serie de ciencia ficción más ambiciosa: su temporada 2 se estrena en 2026

Dragon Ball es uno de los animes más importantes en la historia de la animación japonesa,

‘Dragon Ball Super’ confirma su regreso al anime con dos estrenos clave tras casi una década

Heated Rivalry ('Más que rivales')

Dónde ver ‘Heated Rivalry’, el fenómeno viral que triunfó en Estados Unidos

Noticias Destacadas