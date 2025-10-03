No se quede por fuera: estas son las series y películas de Netflix que todo Colombia está viendo este viernes 3 de octubre

Netflix refuerza su catálogo con una programación pensada para todos los gustos y públicos. Entre las novedades destacan películas y series aclamadas de la temporada junto a producciones familiares que pueden disfrutarse sin salir de casa.

La plataforma ofrece una cartelera diversa que va desde comedias románticas y películas para toda la familia, hasta thrillers de suspenso y terror perfectos para la ocasión.

Qué ver en Netflix este viernes 3 de octubre.

Con esta selección, el servicio de streaming busca mantener su promesa de acercar a los hogares títulos que han recibido el reconocimiento de la crítica y la audiencia, incluyendo estrenos en tendencia como La Huésped, protagonizada por Carmen Villalobos y Laura Londoño.

Series y películas paraa ver en Netflix este viernes 3 de octubre

La huésped

Una pareja busca sanar tras la infidelidad, pero la irrupción de una mujer vinculada al pasado de la esposa despierta secretos ocultos y provoca nuevas traiciones que ponen a prueba su frágil intento de reconciliación.

Bon appétit, majestad

Una brillante chef viaja inesperadamente a la era Joseon, donde logra cautivar con su talento culinario al temido rey tirano. Sin embargo, ganarse su favor no bastará: deberá enfrentar intrigas y superar duras pruebas para poder sobrevivir.

Alice in Borderland

Un apasionado de los videojuegos, junto a dos amigos, despierta en un Tokio alterno. Allí, la única manera de sobrevivir será enfrentar mortales y sádicos desafíos, donde cada juego pondrá a prueba su ingenio, resistencia y voluntad de vivir.

El refugio atómico

Durante una crisis mundial inédita, un selecto grupo de magnates se esconde en un lujoso búnker, pero la antigua rivalidad entre dos familias resurge, desatando tensiones que amenazan su frágil refugio.

Incontrolables

Un agente rural comienza a desconfiar de la academia destinada a jóvenes con problemas, convencido de que su enigmática fundadora, tan cautivadora como amenazante, oculta algo mucho más siniestro de lo que muestra.

Merlina

Merlina Addams, ingeniosa, mordaz y con un aire sombrío, se adentra en oscuros enigmas mientras forja amistades y rivalidades en la peculiar Academia Nunca Más, donde nada resulta del todo normal.

La casa Guiness

En 1868, tras la muerte del patriarca Guinness en Dublín, la reconocida cervecería pasa a sus cuatro herederos, aunque cada uno guarda secretos sombríos que pondrán en riesgo el destino familiar.

Adolescencia

Un adolescente de 13 años es señalado por el asesinato de una compañera, lo que lleva a su familia, a su terapeuta y al detective del caso a cuestionar la verdad.

Beauty in Black

El destino de una bailarina exótica da un giro inesperado al relacionarse con la caótica familia dueña de un imperio de cosméticos, quedando atrapada en una peligrosa red clandestina.

Las muertas