¿Qué ver este fin de semana en Netflix? Películas y series para este 27 y 28 de septiembre del 2025

Netflix continúa ampliando y actualizando su catálogo con cada temporada, ofreciendo al público mundial la oportunidad de acceder a producciones reconocidas, estrenos esperados y relatos sorprendentes. No son pocos los espectadores que se enganchan con ciertas series o películas, logrando que estas se conviertan en tendencia y permanezcan durante un tiempo en los primeros lugares de popularidad.

Cada semana hay sorpresas para los usuarios de este espacio, logrando disfrutar de historias distintas, producciones originales, títulos del pasado y continuaciones de proyectos. La parrilla se actualiza constantemente, acogiendo al público de muchas maneras.

Para el cierre de septiembre, el último fin de semana se basará en una serie de títulos innovadores y frescos, los cuales atraerán las miradas de los curiosos. Habrá una mezcla de proyectos construidos por el creador de Peaky Blinders, además de la continuación de ciertas series y la presentación de una idea ubicada en un centro para adolescentes.

De acuerdo con lo que se conoció, el pasado 25 de septiembre se lanzaron distintas producciones como Incontrolables, la cual cuenta con la participación de Mae Martin, Toni Collette y Sarah Gadon; Alice in Borderland, que presenta su tercera temporada, y La casa Guiness, serie de Steven Knight.

De igual manera, la plataforma de streaming puso en su catálogo una serie de películas para todos los gustos, tal y como fue el caso de Rut y Booz, película protagonizada por Serayah, Tyler Lepley y Phylicia Rashad; French lover, cinta de Nina Rives, y Mantis, una propuesta oriental que cuenta con Yim Si-wan, Park Gyu-young y Jo Woo-jin.

De igual manera, es importante destacar que hay otros títulos que comienzan a sonar por el mes de octubre, específicamente bajo la celebración de Halloween. Para los amantes de esta temática, películas y series de terror abundan, presentando lo mejor de los clásicos y los títulos modernos del cine.