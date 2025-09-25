La esperada tercera temporada de Alice in Borderland llega a Netflix el jueves 25 de septiembre de 2025, consolidándose como una de las series japonesas más exitosas y populares a nivel global.

Esta nueva entrega marca un punto de inflexión dado que la serie se adentrará en territorio original, dejando atrás la adaptación estricta del manga homónimo de Haro Aso.

Después de dos temporadas que adaptaron fielmente la obra original, esta tercera parte promete llevar a los espectadores a un nuevo viaje lleno de desafíos, conflictos y otros juegos nunca antes vistos.

En esta temporada 3, Arisu, Kento Yamazaki y Usagi, Tao Tsuchiya continúan enfrentando situaciones extremas. La historia retoma tras los eventos de la temporada anterior, en donde Arisu y Usagi regresaron al mundo real para disfrutar de una vida normal, pero la repentina desaparición de Usagi pone en marcha una nueva serie de juegos macabros y el regreso a Borderland.

La aparición de personajes clave como el Joker y la introducción de nuevos jugadores y desafíos hacen que la serie mantenga su característico tono de suspenso y violencia extrema, sumando además una carga psicológica más intensa.

Alice in Borderland' temporada 3: a qué hora sale en Netflix en Colombia y otros países de Latinoamérica | Foto: NETFLIX

En cuanto a la hora de estreno para los países de Latinoamérica, Netflix confirmó que la temporada 3 estará disponible simultáneamente para todos los suscriptores a partir de la madrugada del jueves 25 de septiembre, con horarios específicos según la zona horaria de cada país:

Colombia, México, Ecuador, Perú, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua: 2:00 a. m.

2:00 a. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 3:00 a. m.

3:00 a. m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, horario de Brasilia y São Paulo: 4:00 a. m.

Alice in Borderland' temporada 3: a qué hora sale en Netflix en Colombia y otros países de Latinoamérica | Foto: NETFLIX

Este lanzamiento simultáneo responde a la gran demanda que tiene la serie, considerada una de las mejores dentro del género de supervivencia y ciencia ficción. La plataforma Netflix ha renovado y extendido el universo de esta producción para mantener el interés y la expectación global, que se vio en aumento tras el gran éxito de la segunda temporada.

La tercera temporada de Alice in Borderland regresa con un elenco sólido que mezcla la continuidad de sus protagonistas con la incorporación de nuevos rostros que prometen aportar profundidad y energía a la trama. Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya retoman sus papeles como Arisu y Usagi, los personajes centrales cuya complicada relación y determinación son el motor de la serie.

Junto a ellos, vuelven actores como Hayato Isomura , Katsuya Maiguma y Ayaka Miyoshi, quienes ya habían dejado huella en las temporadas anteriores con sus interpretaciones.

Alice in Borderland' temporada 3: a qué hora sale en Netflix en Colombia y otros países de Latinoamérica | Foto: NETFLIX

Esta nueva entrega también suma un grupo de talentos destacados que incluyen a Kento Kaku como Ryuji, Risa Sudou como Sachiko, Hiroyuki Ikeuchi como Kazuya, Tina Tamashiro como Rei, Kotaro Daigo como Nobu, Hyunri como Shion, y Sakura Kiryu como Natsu.