Llega a Netflix la esperada película de época que está inspirada en una novela

Netflix continúa ampliando su catálogo con cada nueva temporada, ofreciendo a la audiencia global la posibilidad de disfrutar producciones de gran renombre, películas anticipadas y relatos sorprendentes. Son varios los títulos que logran captar la atención del público, convirtiéndose en tendencia y permaneciendo durante semanas en los primeros puestos de popularidad.

En esta ocasión, la plataforma de streaming vuelve a apostar por historias de época, llamando la atención de un público que ha estado ligado a producciones como Los Bridgerton. Cada una ofreciendo contextos distintos, los cuales se enfocaban en cambios sociales, prejuicios, familias y vínculos imposibles.

No obstante, Netflix sorprendió con la llegada de Amor redentor, una película de 2022, la cual es considerada de las mejores propuestas de época para conquistar a los fanáticos. Basada en la novela homónima de Francine Rivers y dirigida por D.J. Caruso, este relato se ambientará en la fiebre del oro en california, más exacto en 1850.

La protagonista será Angel, interpretada por Abigail Cowen, quien fue vendida a un burdel siendo solo una niña. Sus experiencias parten desde el odio, la no creencia en el amor y la autodestrucción de las facetas, hasta que aparece Michael Hosea, que le hará una propuesta de matrimonio y desencadenará una serie de situaciones inesperadas.

La cinta navegará por escenarios complejos como la explotación y la pobreza, pasando por las injusticias y posándose sobre los hilos amorosos de las adversidades. Los personajes lucharán contra sus propios miedos y cicatrices emocionales, perdonando y transformando la esencia en algo distinto.

Abigail Cowen, en diálogo con PopSuger, expresó con sinceridad la evolución de su papel, cambiando las ideas de poder dentro de la sociedad traidiconal. “Su poder estaba en el burdel. Allí sentía más en control, pero también allí se sentía más impotente”, apuntó.

Tom Lewis, encargado de darle vida a Michael, mencionó que era una época cargada de sufrimiento, pero el sentimiento más grande sería el que liberaría las cargas.

“El amor adolescente que sienten el uno por el otro les hace encontrarse y convertirse en el apoyo mutuo del otro”, aseguró.

Nina Dobrev, encargada de darle vida a Mae, charló con Screen Rant, según recoge Cosmopolitan, y habló de su experiencia en ese entonces, integrando una historia llena de giros y momentos complicados.

“Realmente sientes el dolor, la angustia y la lucha a lo largo de toda la historia. Pero también te queda esa sensación de esperanza y amor”, contó la también actriz de The Vampire Diaries.