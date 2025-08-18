Suscribirse

Cultura

¿Qué ver hoy en Netflix? Estas son las 10 películas que arrasan en la plataforma

La segunda temporada de ‘Miércoles’ es el estreno más esperado del agosto en la plataforma de streaming.

Redacción Cultura
18 de agosto de 2025, 8:26 p. m.
Algunos televisores ya no podrán acceder a Netflix desde junio debido a cambios en la aplicación.
Tendencias de Netflix. | Foto: Getty Images

Si no tiene planes fuera de casa, nunca está de más conocer las nuevas actualizaciones del catálogo de Netflix para conocer cuáles son esas series y películas para disfrutar durante un fin de semana o en una tarde de descanso.

Durante este mes de agosto lo más destacado en plataforma de streaming es la segunda temporada de Miércoles, protagonizada por Jenna Ortega (hace énfasis en la historia de la joven hija de la familia Addams).

Contexto: Súbanle al volumen: guía a lo mejor de la agenda de conciertos en Bogotá y Colombia en lo que resta de 2025

Otra serie destacada es Miss Governor, de Tyler Perry; mientras que en largometrajes se destacan: La noche siempre llega y Mi año en Oxford, con Sofía Carson.

Las mejores novedades de Netflix para este agosto de 2025

Este es el top 10 de las películas imprescindibles de Netflix en agosto de 2025. Prepare su mejor plato y anímese a ver ese nuevo contenido que está arrasando en la plataforma sin salir de casa.

Lo más leído

1. Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”
2. Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”
3. Inteligencia artificial identificó cuál es el negocio más rápido y rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo

1. Mi año en Oxford

  • Sinopsis: una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar todos sus planes.

2. Las guerreras k-pop

  • Sinopsis: cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

3. Happy Gilmore 2

  • Sinopsis: el juego no ha terminado para Happy Gilmore. El legendario y explosivo golfista interpretado por Adam Sandler vuelve al green para cumplir el deseo de su hija.
Netflix ofrece contenido para todos los gustos y preferencias.
Netflix ofrece contenido para todos los gustos y preferencias. | Foto: NurPhoto via Getty Images

4. Megamente

  • Sinopsis: cuando el astuto supervillano Megamente por fin derrota a su archienemigo justiciero, comete un error que da vida a un nuevo villano decidido a destruir la ciudad.

5. Gladiador II

  • Sinopsis: en una batalla de supervivencia y venganza, un gladiador con un antecesor legendario desafía al Coliseo para destronar a los corruptos emperadores romanos y asegurar su futuro.

6. Héroe por encargo

  • Sinopsis: tras escapar a la jungla durante un intento de golpe de Estado, un exsoldado y una periodista caída en desgracia deben aliarse con un astuto dictador para sobrevivir.

7. Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones

  • Sinopsis: Drácula queda flechado al conocer a Ericka, la encantadora, pero misteriosa capitana del crucero monstruoso que Mavis organiza para la familia.

8. Viaje 2: La isla misteriosa

  • Sinopsis: Sean Anderson sale en busca de su abuelo, que aparentemente se encuentra en una isla misteriosa. Su aliado será quien menos espera: su padrastro.

9. Juego de honor

  • Sinopsis: un entrenador de baloncesto escolar impone un código de conducta estricto a su equipo y toma una decisión atrevida cuando las calificaciones comienzan a bajar.
Contexto: ‘Thunderbolts’ llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de ‘streaming’

10. Kandahar

  • Sinopsis: atrapado en Afganistán, un agente de la CIA debe abrirse camino junto a su intérprete para sobrevivir, mientras enemigos acechan en cada esquina.

Esto en cuanto a películas populares a nivel global, pero si pasamos a series, se encuentran títulos como Miércoles (segunda y primera temporada); así como Indomable: temporada 1, The Hunting Wives: temporada 1, Leanne: temporada 1 y más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcaraz y un golpe de suerte; el español celebró en Cincinnati tras desafortunado final de Sinner

2. De las críticas a los elogios: Díaz comienza a convencer a sus detractores en Alemania

3. Donald Trump y Volodímir Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

4. El huracán Erin se fortalece rumbo a las Bahamas: en las próximas horas podría llegar a categoría cinco

5. Falcao García aparece en lista negra de delanteros que “fracasaron” en importante club inglés

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetflixseriesPelículasTelevisióntendencia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.