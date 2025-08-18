¿Qué ver hoy en Netflix? Estas son las 10 películas que arrasan en la plataforma

Si no tiene planes fuera de casa, nunca está de más conocer las nuevas actualizaciones del catálogo de Netflix para conocer cuáles son esas series y películas para disfrutar durante un fin de semana o en una tarde de descanso.

Durante este mes de agosto lo más destacado en plataforma de streaming es la segunda temporada de Miércoles, protagonizada por Jenna Ortega (hace énfasis en la historia de la joven hija de la familia Addams).

Otra serie destacada es Miss Governor, de Tyler Perry; mientras que en largometrajes se destacan: La noche siempre llega y Mi año en Oxford, con Sofía Carson.

Las mejores novedades de Netflix para este agosto de 2025

Este es el top 10 de las películas imprescindibles de Netflix en agosto de 2025. Prepare su mejor plato y anímese a ver ese nuevo contenido que está arrasando en la plataforma sin salir de casa.

1. Mi año en Oxford

Sinopsis: una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar todos sus planes.

2. Las guerreras k-pop

Sinopsis: cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

3. Happy Gilmore 2

Sinopsis: el juego no ha terminado para Happy Gilmore. El legendario y explosivo golfista interpretado por Adam Sandler vuelve al green para cumplir el deseo de su hija.

Netflix ofrece contenido para todos los gustos y preferencias. | Foto: NurPhoto via Getty Images

4. Megamente

Sinopsis: cuando el astuto supervillano Megamente por fin derrota a su archienemigo justiciero, comete un error que da vida a un nuevo villano decidido a destruir la ciudad.

5. Gladiador II

Sinopsis: en una batalla de supervivencia y venganza, un gladiador con un antecesor legendario desafía al Coliseo para destronar a los corruptos emperadores romanos y asegurar su futuro.

6. Héroe por encargo

Sinopsis: tras escapar a la jungla durante un intento de golpe de Estado, un exsoldado y una periodista caída en desgracia deben aliarse con un astuto dictador para sobrevivir.

7. Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones

Sinopsis: Drácula queda flechado al conocer a Ericka, la encantadora, pero misteriosa capitana del crucero monstruoso que Mavis organiza para la familia.

8. Viaje 2: La isla misteriosa

Sinopsis: Sean Anderson sale en busca de su abuelo, que aparentemente se encuentra en una isla misteriosa. Su aliado será quien menos espera: su padrastro.

9. Juego de honor

Sinopsis: un entrenador de baloncesto escolar impone un código de conducta estricto a su equipo y toma una decisión atrevida cuando las calificaciones comienzan a bajar.

10. Kandahar

Sinopsis: atrapado en Afganistán, un agente de la CIA debe abrirse camino junto a su intérprete para sobrevivir, mientras enemigos acechan en cada esquina.