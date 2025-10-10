Netflix continúa fortaleciendo su oferta de entretenimiento al renovar su catálogo constantemente, permitiendo que millones de usuarios en todo el mundo disfruten de nuevas historias, producciones aclamadas y lanzamientos esperados. Esta estrategia mantiene a la plataforma en el centro de la conversación global, convirtiendo muchas de sus series y películas en auténticos fenómenos de audiencia que se posicionan entre los contenidos más vistos semana tras semana.

Con el paso de los días, la compañía suma estrenos originales, rescata títulos clásicos y añade nuevas temporadas de producciones que ya cuentan con un público fiel. Así, el servicio de streaming se mantiene dinámico y atractivo, ofreciendo opciones para todos los gustos y edades.

Para este segundo fin de semana de octubre, del 10 al 13, Netflix presenta un listado de producciones imperdibles para ver en familia o con amigos. Entre las recomendaciones destacan historias de suspenso, comedias ligeras, animaciones, documentales impactantes y dramas llenos de emoción que prometen captar la atención de los espectadores.

Ranking de Netflix para el segundo fin de semana de octubre

1. Caramelo

2. Godzilla y Kong: el nuevo imperio

3. Las guerreras K-pop

4. La máscara

5. Lilo, Lilo, cocodrilo

6. Scary Movie

7. Sonic 3

8. Locamente millonarios

9. French Lover

10. El corazón de mi niña

Sin embargo, la producción que causó emociones y marcó una huella en la plataforma fue Las guerreras del K-pop, la cual revoluciona todo lo relacionado con la cultura coreana y la música K-pop.

El éxito de la película de animación fue tal, al punto de ser considerado el largometraje más visto en la historia de Netflix con 344 millones de reproducciones desde finales de junio, marcando un nuevo hito en la difusión de la cultura surcoreana en todo el mundo, explican sus directores.

“En Corea del Sur nos preguntamos si se trataba realmente de un producto coreano, ya que la película está realizada por un estudio estadounidense”, Sony Pictures, dijo su codirectora Maggie Kang en una entrevista con AFP esta semana en París.

Éxito de ’Las guerreras del K-pop’

Según las últimas cifras de Netflix, la película ha acumulado 344 millones de visionados, un récord en la plataforma.

También es la primera vez que un producto procedente de la cultura surcoreana, pero fabricado fuera del país y en lengua inglesa, tiene tanto éxito, lo que demuestra la influencia cultural de este país asiático.

Las guerreras k-pop cuenta la historia del grupo de música HUNTR/X, cuyas tres cantantes son también cazadoras de demonios y protegen en secreto al mundo.

Gracias a su música y a la energía de sus fans, alimentan la barrera mágica que aprisiona las almas malvadas en otro universo.

Los directores de la película trabajaron con uno de los sellos discográficos más importantes de k-pop, The Black Label, para componer la música, como la pegadiza Golden, que lleva semanas en lo más alto de las listas estadounidenses. Las canciones de la banda sonora se encuentran entre las más escuchadas en las plataformas desde el estreno del filme.