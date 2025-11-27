Suscribirse

¿Ya las vio? Conozca el listado de las 7 series más vistas de Paramount+ en Estados Unidos

Estas son las producciones favoritas de los usuarios de esta plataforma en el país norteamericano.

27 de noviembre de 2025, 8:31 p. m.
Estas son las siete series más vistas en Paramount + en Estados Unidos.
Uno de los gigantes del entretenimiento en línea sigue ocupando un rol central entre los usuarios. Paramount, respaldado por una oferta amplia y variada, se mantiene firme en el gusto del público, que cada día acude a su servicio para encontrar nuevas opciones de ocio.

En el mercado estadounidense, la plataforma destaca por un catálogo que abarca desde dramas profundos y comedias refrescantes hasta documentales, thrillers y producciones provenientes de diferentes países.

Esa mezcla de géneros y estilos ha captado la atención de espectadores de todas las edades y perfiles.

Series más vistas en Paramount +, en Estados Unidos

Gracias a esta variedad, Paramount se ha consolidado como una de las propuestas más completas dentro del ecosistema digital. A continuación, las las siete series más populares del servicio en el país norteamericano:

South park

La serie satiriza con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas, cuatro niños.

Landman: un negocio crudo

Ambientada en los pueblos en auge de Texas, Landman: un negocio crudo trata sobre la búsqueda de fortuna en el mundo petrolero. Es una historia de obreros y multimillonarios.

  • Tulsa King

Después de cumplir 25 años en prisión, Dwight Manfredi es exiliado por su jefe de la mafia para establecer una tienda en Oklahoma. Dwight construye lentamente un nuevo imperio.

  • Navy: investigación criminal

Criminología naval es más que un drama de acción. Con abundantes dosis de humor, es un show que se centra en la dinámica a veces compleja y siempre divertida.

  • Bob esponja

Bob Esponja vive junto a su mascota Gary, en una piña en Fondo de Bikini, Bob cocina las mejores hamburguesas del mundo. Junto a su amigo Patricio.

  • Mayor of Kingstown

El Jefe de Kingstown sigue a la familia McLusky, influentes y poderosos en Kingstown, Michigan, donde el negocio de la encarcelación en la única empresa próspera.

  • The Neighborhood

Es una comedia sobre lo que pasa cuando el sujeto más amigable del Medio Oeste se muda con su familia a un vecindario en Los Ángeles donde no todos lucen como él.

  • Todos quieren a Raymond

No nos cansamos del caótico amor entre Frank (Peter Boyle) y Marie (Doris Roberts). Desde comentarios pasivo-agresivos hasta sorprendentes muestras de afecto, redescubre por qué estos dos son tan divertidos en Everybody Loves Raymond.

Cada cierto tiempo, la plataforma de streaming renueva su catálogo, y los usuaruis de la misma se encargan de seleccionar sus favoritas, las cuales pueden entrar en el top de las más vistas.

