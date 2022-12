A Luis Fernando Suárez lo quieren ‘sacar a patadas’ de Costa Rica tras la eliminación del Mundial Qatar 2022; le piden que “tenga dignidad”

Luis Fernando Suárez es el entrenador 🇨🇴 con más victorias en mundiales.

3 - Luis Fernando Suárez vs 🇵🇱🇨🇷🇯🇵

2 - Francisco Maturana vs 🇦🇪🇨🇭

2 - Bolillo Gómez vs 🇹🇳🇭🇷

2 - Jorge Luis Pinto vs 🇺🇾🇮🇹

2 - Juan Carlos Osorio vs 🇩🇪🇰🇷

1 - Reinaldo Rueda vs 🇭🇳 pic.twitter.com/DggT3lopq4