A Nacional se le complicaría la llegada de un jugador de Selección Colombia: dan razones

Se trata de un futbolista joven, que pertenece al verde de Antioquia, pero al que le seguirían la pista desde el extranjero.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 3:31 a. m.
Nómina de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2025-ll.
Nómina de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Atlético Nacional estaría detrás de la situación de Emilio Aristizábal, delantero de 20 años y conocido por ser hijo de la leyenda verdolaga, Víctor Hugo Aristizábal. Actualmente, el joven jugador presta sus servicios, en préstamo, a Fortaleza de Bogotá. Además, integra la Selección Colombia en su categoría.

Transfermarkt, portal web dedicado a la información sobre el mercado de fichajes, revela que Emilio Aristizábal tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2026. Llegó a Fortaleza, en préstamo, para enero de 2025. Su estadía en la capital de la República va hasta diciembre de este 2025, es decir, debería volver al cuadro dueño verde.

Parece que Atlético Nacional tendría en sus planes contar con Emilio Aristizábal para 2026. Así lo revelan en Clásico Paisa, pero también añaden que ese movimiento se trabaría porque al atacante lo estarían siguiendo de cerca desde Estados Unidos.

Emilio Aristizabal celebrando su primer gol como profesional en Fortaleza
Emilio Aristizábal actualmente en Fortaleza. | Foto: Colprensa

Este rumor surge en medio de una época de cambios para Atlético Nacional. El cuadro antioqueño no tiene técnico en propiedad, aún, tras la salida de Javier Gandolfi. Esto quiere decir, por tanto, que el proyecto deportivo de cara a 2026 aún carece de un estratega oficial.

El tema tendría desarrollo crucial en los próximos meses, tomando en cuenta que Emilio ha sido pieza clave para un Fortaleza que está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones de Liga BetPlay, y que ve con buenos ojos la clasificación a cuadrangulares.

En cuanto al precio de Emilio Aristizábal en el mercado, actualmente sería de 1 millón de euros. Esto según la última actualización de Transfermarkt, a mediados de este mes de septiembre. Se trata del más alto de su carrera deportiva hasta ahora.

La mente de Emilio Aristizábal está puesta en la Selección Colombia Sub-20. El combinado tricolor encarará el Mundial de la categoría, en Chile, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Emilio es una de las cartas fuertes del técnico de Colombia Sub-20, César Torres, de cara al torneo. Por tanto, si Aristizábal tiene un buen desempeño en Chile, es muy probable que varios clubes del mundo empiecen a seguirle la pista, por lo que su regreso a Nacional sería aún más un misterio.

