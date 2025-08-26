A Phillies les estorbó la luz: esta fue la insólita razón por la que se detuvo el partido frente a Mets

New York Mets y Philadelphia Phillies se enfrentaban en el inicio de su serie en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. Este encuentro era directo entre dos rivales que luchan entrada a entrada por el título de la División Este de la Liga Nacional, una contienda que se ha vuelto cada vez más cerrada con el paso de los días.

Los phillies comandaban con una ventaja sobre sus rivales, puesto que tenían 76 victorias y 54 derrotas, promediando un sólido .585, mientras que los metropolitanos poseían 69 victorias y 61 derrotas, con un promedio de .531. La diferencia, aunque clara en los números, estaba lejos de ser definitiva.

Por lo tanto, los de Filadelfia llegaban con una ventaja de siete juegos sobre Mets. Considerando que esta serie era de tres juegos y que próximamente habría otra de cuatro encuentros, la ventaja parecía prudente, pero no lo suficiente como para sentirse tranquilos. Phillies estaba obligado a seguir mostrando solidez si quería mantener la cima de la división sin sobresaltos.

Y precisamente ante esa presión, apenas en la primera entrada, el primer bateador, Trea Turner realizó un triple con el que posteriormente anotaría gracias a un sencillo de Kyle Schwarber, que puso a ganar a la visita en los primeros instantes del partido.

En la parte alta de la tercera entrada, Schwarber recibió base por bolas. Después, Bryce Harper conectó un doble que dejó a Schwarber en tercera. Finalmente, gracias a un sencillo de Alec Bohm, Schwarber y Harper anotaron para ampliar la ventaja de Filadelfia a tres carreras por cero. La visita parecía cómoda en ese momento, pero Nueva York nunca es una plaza sencilla.

Pete Alonso fue otro delos destacados en la victoria de los Mets de Nueva York. | Foto: AP

En la parte baja de la cuarta entrada, Pete Alonso abrió con un batazo que lo llevó a primera. Luego avanzó a segunda por un balk y llegó a tercera tras un lanzamiento desviado.

Con un corredor en posición de anotar, Mark Vientos conectó un doble que permitió a Alonso registrar la primera carrera de Mets. Posteriormente, Brandon Nimmo aportó con un sencillo con el que Vientos cruzó el plato y acercó a los locales tres a dos.

La reacción no se detuvo allí, pues Jeff McNeil respondió con un sencillo que permitió a Nimmo empatar el juego. Mets cerraban la cuarta entrada con un empate.

La quinta entrada se retrasó por un incidente curioso, puesto que una antena de transmisión impedía que los bateadores de Phillies supuestamente observaran bien los lanzamientos.

Sin embargo, esa pausa pareció motivar aún más a Mets. En la reanudación, Juan Soto recibió base por bolas, se robó la segunda con audacia y anotó gracias a un doble de Vientos. Así, Nueva York remontaba cuatro a tres.

En la baja de la sexta, Tyrone Taylor conectó un doble e inmediatamente Luis Torrens lo impulsó con otro batazo. Después, Starling Marte con un sencillo aumentó la ventaja para cerrar la entrada seis a tres a favor de Mets.

El festival ofensivo se desató en la séptima. Jordan Romano, recién ingresado por los Phillies, golpeó con un lanzamiento a Vientos, quien fue sustituido por Brett Baty. Nimmo recibió base, Taylor conectó sencillo y McNeil impulsó a Baty con un out de sacrificio.

WE'VE GOT SUPER LUIS TORRENS!



10 STRAIGHT RUNS FOR THE METS! pic.twitter.com/qmoS0leYdb — SNY (@SNYtv) August 26, 2025

Con corredores en primera y segunda base, Torrens disparó un jonrón que estiró la diferencia a diez a tres, dejando el duelo prácticamente sentenciado.

La octava mantuvo el guion. Marte recibió pelotazo, Baty base por bolas y Taylor con un sencillo remolcó otra carrera. McNeil y Torrens siguieron aportando y el marcador se amplió hasta un contundente 13 a 3. Desde la protesta por la antena en la quinta entrada, Phillies no conectaron ni un solo hit.