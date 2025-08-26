Suscribirse

Deportes

A Phillies les estorbó la luz: esta fue la insólita razón por la que se detuvo el partido frente a Mets

Los Mets y los Phillies dieron un espectáculo que desató dudas sobre la solidez del líder del Este.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

26 de agosto de 2025, 7:35 p. m.
WILLIAMSPORT , PA - AUGUST 17: Members of the New York Mets look on during the singing of the national anthem prior to the 2025 MLB Little League Classic presented by New York Life between the Seattle Mariners and the New York Mets at Journey Bank Ballpark at Historic Bowman Field on Sunday, August 17, 2025 in Williamsport , Pennsylvania. (Photo by Mary DeCicco/MLB Photos via Getty Images)
Los New York Mets se imponen en casa. | Foto: MLB Photos via Getty Images

New York Mets y Philadelphia Phillies se enfrentaban en el inicio de su serie en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. Este encuentro era directo entre dos rivales que luchan entrada a entrada por el título de la División Este de la Liga Nacional, una contienda que se ha vuelto cada vez más cerrada con el paso de los días.

Los phillies comandaban con una ventaja sobre sus rivales, puesto que tenían 76 victorias y 54 derrotas, promediando un sólido .585, mientras que los metropolitanos poseían 69 victorias y 61 derrotas, con un promedio de .531. La diferencia, aunque clara en los números, estaba lejos de ser definitiva.

Por lo tanto, los de Filadelfia llegaban con una ventaja de siete juegos sobre Mets. Considerando que esta serie era de tres juegos y que próximamente habría otra de cuatro encuentros, la ventaja parecía prudente, pero no lo suficiente como para sentirse tranquilos. Phillies estaba obligado a seguir mostrando solidez si quería mantener la cima de la división sin sobresaltos.

Y precisamente ante esa presión, apenas en la primera entrada, el primer bateador, Trea Turner realizó un triple con el que posteriormente anotaría gracias a un sencillo de Kyle Schwarber, que puso a ganar a la visita en los primeros instantes del partido.

En la parte alta de la tercera entrada, Schwarber recibió base por bolas. Después, Bryce Harper conectó un doble que dejó a Schwarber en tercera. Finalmente, gracias a un sencillo de Alec Bohm, Schwarber y Harper anotaron para ampliar la ventaja de Filadelfia a tres carreras por cero. La visita parecía cómoda en ese momento, pero Nueva York nunca es una plaza sencilla.

Fotos de la semana 10 junio
Pete Alonso fue otro delos destacados en la victoria de los Mets de Nueva York. | Foto: AP

En la parte baja de la cuarta entrada, Pete Alonso abrió con un batazo que lo llevó a primera. Luego avanzó a segunda por un balk y llegó a tercera tras un lanzamiento desviado.

Con un corredor en posición de anotar, Mark Vientos conectó un doble que permitió a Alonso registrar la primera carrera de Mets. Posteriormente, Brandon Nimmo aportó con un sencillo con el que Vientos cruzó el plato y acercó a los locales tres a dos.

La reacción no se detuvo allí, pues Jeff McNeil respondió con un sencillo que permitió a Nimmo empatar el juego. Mets cerraban la cuarta entrada con un empate.

La quinta entrada se retrasó por un incidente curioso, puesto que una antena de transmisión impedía que los bateadores de Phillies supuestamente observaran bien los lanzamientos.

Contexto: Dodgers y Padres en empate total: la División Oeste se definirá por este peculiar detalle

Sin embargo, esa pausa pareció motivar aún más a Mets. En la reanudación, Juan Soto recibió base por bolas, se robó la segunda con audacia y anotó gracias a un doble de Vientos. Así, Nueva York remontaba cuatro a tres.

En la baja de la sexta, Tyrone Taylor conectó un doble e inmediatamente Luis Torrens lo impulsó con otro batazo. Después, Starling Marte con un sencillo aumentó la ventaja para cerrar la entrada seis a tres a favor de Mets.

El festival ofensivo se desató en la séptima. Jordan Romano, recién ingresado por los Phillies, golpeó con un lanzamiento a Vientos, quien fue sustituido por Brett Baty. Nimmo recibió base, Taylor conectó sencillo y McNeil impulsó a Baty con un out de sacrificio.

Con corredores en primera y segunda base, Torrens disparó un jonrón que estiró la diferencia a diez a tres, dejando el duelo prácticamente sentenciado.

La octava mantuvo el guion. Marte recibió pelotazo, Baty base por bolas y Taylor con un sencillo remolcó otra carrera. McNeil y Torrens siguieron aportando y el marcador se amplió hasta un contundente 13 a 3. Desde la protesta por la antena en la quinta entrada, Phillies no conectaron ni un solo hit.

Finalmente, Mets obtuvieron una victoria contundente que los mantiene en la segunda posición del Este con 70 victorias y 61 derrotas (.534). Phillies, aun líderes con 76-55 (.580), vieron reducida su ventaja a seis juegos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marco Rubio arrojó impactantes declaraciones sobre el Cartel de los Soles: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos”

2. Hijo de Kaleth Morales le hizo un homenaje a su padre después de 20 años de su muerte y lanzó nuevo álbum

3. Otra garrotera en el Pacto Histórico. Director de UNGRD, Carlos Carrillo, y el congresista Alejandro Ocampo se sacan los trapos al sol: “Haragán”

4. Gustavo Petro lanzó fuerte mensaje: acusó a EE. UU. de querer “bombardear latinos en su tierra”

5. Alerta sanitaria en Nueva York por brote de mortal bacteria en el agua que causa neumonía. Ya hay 6 fallecidos y cientos de infectados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBGrandes Ligas de BéisbolLas Grandes LigasNueva YorkFiladelfia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.