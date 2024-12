Afición del Rayo se harta del tema James: sale video con exigencia al técnico, Iñigo Pérez

La más reciente ausencia del 10 en el campeonato ibérico se dio en el enfrentamiento contra el Athletic Club de Bilbao, en el que el equipo rayista cayó 1-2 como local. El colombiano no disputó ni un minuto debido a la decisión de su director técnico.

Ante una nueva derrota de los madrileños en LaLiga, tercera en línea, y el no uso de un talento como James, la afición a la salida del estadio no aguantó más. A través de un video que se hizo viral creado por el medio, El Chiringuito TV , se vio la exigencia de la afición por el caso James.

Más de cinco personas entrevistadas, fueron insistentes en que ya no aguantan más las suplencias del colombiano ante el bajo nivel que muestra el cuadro del que son partidos, por ello, piden sí o sí que “tiene que jugar más”.

Otro algo más amplio en su discurso, aseguró que no era necesario un despliegue físico de James, porque en una acción podría cambiarlo todo: “Estamos hablando de un jugador que no hace falta ni que corra para que te meta un balón al hueco, al pie”.

“Ha sido finalista de Copa América y que lo tenga en el banquillo… sin calentar, eso no puede ser”, sentenció otro.

Finalmente, uno sacó a la luz una teoría que ya fue desmentida, pero que se reactiva ante la ‘borrada’ en contra del mejor jugador de Colombia: “Yo creo que ha pasado algo en el vestuario, si no, no me lo explico”.