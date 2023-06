Alberto Gamero, furioso y triste con su equipo tras ser eliminado de Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero viajó a Argentina tras coronarse campeón de la liga colombiana frente a Atlético Nacional para disputar el último partido de la fase de grupos.

Millonarios necesitaba un empate para avanzar a la siguiente ronda, sin depender de otros resultados; sin embargo, la derrota por tres goles a uno y la victoria de América MG dejaron al equipo albiazul sin posibilidades de mantenerse en la competencia internacional.

Tres anotaciones de Nicolás ‘Uvita’ Fernández le dieron la victoria al conjunto argentino, que sí clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Por parte del conjunto colombiano, la única anotación fue obra de Daniel Cataño, en una jugada elaborada por medio de un tiro de esquina.

Tras la eliminación, Alberto Gamero se mostró triste por lo ocurrido y manifestó que el partido no fue nada bueno:

“El planteamiento no fue bueno, nos faltó. Tuvimos dos partidos para hacer un punto y no lo hicimos. Nos duele porque estábamos ilusionados con la Copa, en pelearla, pero directamente hoy no fue el partido más claro que jugamos, no fue bueno”.

Alberto Gamero, durante el partido entre Millonarios y América MG en Brasil. - Foto: AFP

También se refirió a las dos anotaciones que se produjeron en los primeros quince minutos de juego: “En 10 minutos nos hicieron dos goles y después lo supo administrar, intentamos por todos lados, no lo conseguimos y lamentablemente nos vamos tristes”.

Por ahora, el plantel retornará al territorio colombiano y tanto los jugadores como el cuerpo técnico entrarán varios días en vacaciones y retornarán antes del inicio del torneo clausura de la liga.

“Pensar nuevamente en la Liga, espero que no nos dé duro, pero sí veo que estamos bastante golpeados. Precisamente, yo estoy muy golpeado porque teníamos mucha ilusión, demasiada, pero no conseguimos el resultado. Ahora, pensar en lo que viene, en la Liga”, dijo Gamero.

Este también se refirió a los jugadores que tienen que renovar contrato: “Mirar jugadores que terminan contrato, unos que tienen que renovar, vamos a mirar. Esto a mí me coge, no de sorpresa, pero sí me impactó porque teníamos la ilusión”, finalizó el técnico embajador.

Millonarios cerró en Argentina la fase de grupos de la Copa Sudamericana. - Foto: Tomada de: @MillosFCoficial

La derrota de Millonarios frente a Defensa y Justicia

Si bien en la previa aparecía como el gran favorito, el arranque del juego fue sorpresivo para los de Alberto Gamero, pues apenas en el minuto 14 ya caía por 2-0. Nicolás Fernández, en dos oportunidades, fue el verdugo de los colombianos que demostraron falencias defensivas. No obstante, Daniel Cataño, a los 18′, pudo recortar las distancias con un tiro libre ejecutado a la perfección que ayudó para descontar.

De manera coincidencial, ambas acciones de gol en contra de Millonarios llegaron por el sector derecho, el cual marcaba Elvis Perlaza. Ante la atenta mirada del entrenador samario, que se encontraba en el banquillo por esa zona, vio cómo los argentinos en primera instancia lograron doblar a su jugador y, tras un centro rastrero, pero preciso, dejar sin respuesta a Álvaro Montero, que solo vio cómo ingresó el balón.

Afortunadamente, para Elvis Perlaza, minutos después de verse implicado en lo que fueron los primeros dos tantos en contra de su equipo, pudo llegar a resarcirse al crear la falta del descuento embajador.

Despojándose de su rol de marcha se fue a la ofensiva y al borde del área rival pudo ganarse un tiro libre peligroso que tuvo como cobradores a Macalister Silva y Daniel Cataño; el segundo aprovechó su buena pegada para guardar el balón en el arco argentino.

Daniel Cataño descontó en Argentina para Millonarios en el juego por Copa Sudamericana. - Foto: AFP

En el segundo tiempo, la dinámica de juego se mantuvo en la misma sintonía. Defensa y Justicia dio de nuevo el golpe recién a los 15 minutos de juego, por medio de Fernández. Un pase entre líneas le dio la posibilidad a Alexis Soto para habilitar de manera perfecta al delantero, quien definió a placer dentro del área a pesar de la salida de Montero.

Finalmente, Millonarios se despidió de toda posibilidad de conseguir el boleto a la siguiente ronda, al conocer que Mineiro venció a Peñarol en los últimos minutos.

El resultado a favor de los brasileños les dio el tiquete para avanzar a los playoffs, que se jugarán ante los terceros de la Copa Libertadores.

Así quedó la tabla de posiciones