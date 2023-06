Alberto Gamero hace pública su preocupación por los lesionados en Millonarios: “Gay que ser realista”

Millonarios cayó en su visita al América MG en Brasil y complicó sus opciones de clasificar como líder del grupo a la próxima fase de la Copa Sudamericana. El conjunto embajador viajó con lo mejor de su arsenal a Belo Horizonte, pero tuvo varias bajas de última hora que hicieron aún más difícil la tarea de sacar los tres puntos.

Andrés Llinás, Leonardo Castro, Jorge Arias y Macalister Silva se bajaron del partido a minutos del pitazo inicial, todo a raíz de lesiones musculares que se han vuelto constantes en el plantel de Alberto Gamero.

A pesar de estas ausencias sensibles, Millonarios tuvo opciones de irse adelante en el marcador, pero, al contrario, terminó sufriendo un gol antes del descanso y otro más a los 70′, que acabaron por sentenciar el 2-0 en el marcador a favor de los brasileños.

Después del partido, Gamero habló en rueda de prensa y pidió tranquilidad a los hinchas de cara al remate del campeonato en la Liga Betplay y ese último partido en Argentina en el que tendrán que ganar para conseguir el tiquete directo por encima de Defensa y Justicia, equipo que venció 3-0 de visita a Peñarol en Uruguay.

Alberto Gamero durante el partido entre Millonarios y América MG en Brasil - Foto: AFP

El estratega samario admitió que hay preocupación por las reiteradas lesiones, mucho más considerando que este domingo tienen que viajar a Tunja para sellar el pase a la final ante Boyacá Chicó, su más inmediato perseguidor. “Lo que pasa es que tuvimos unos días atípicos y jugamos en Bogotá el día sábado, 8:30 p.m., llegamos al hotel casi a las 12:30 a. m a cenar y nos levantamos a las 4:30 a. m”, confesó.

Varios de los viajeros estaban tocados al momento de subir al avión, sin embargo, tenían la ilusión de saltar al campo para un partido clave en sus aspiraciones de seguir en el torneo internacional. “Había jugadores caso de Castro, de Llinás, de Arias, de Macalister que habían jugado, Macalister se baja del avión como a la 1:00 a.m., siente mucho dolor y se optó por dejarlo. Lo de Llinás, Arias y Castro, pensábamos que con terapía aquí y una recuperación podían estar para este partido”, confesó.

Al final, pusieron como prioridad que se recuperen al 100 % de cara a los partidos que se vienen en ambos frentes. “Estaban en el banco, pero no para entrar, para que estuvieran con nosotros ahí, pero no estaban capacitados para jugar. Fueron bajas importantes, eso lo sabemos nosotros”, indicó.

Este fue el once inicial de Millonarios en Belo Horizonte - Foto: AFP

En ese sentido, pidió ser condescendientes con los canteranos que asumieron la responsabilidad. “A mí no me gusta perder, este semestre ya llevamos 32/34 partidos, hemos perdido solo cuatro partidos, es muy bueno, no me gusta perder, nos estamos acostumbrando a eso, pero también hay que ser realista y tener los pies sobre la tierra de acuerdo al equipo que colocamos hoy”, dijo.

Gamero considera que, aún sin varios de sus titulares, “perdimos el partido acá, pero no fuimos inferiores al rival, jugamos de tu a tu, mano a mano, de visitantes y el equipo se está acostumbrando a eso”.

“Nos merecíamos un poquitico más, pero bien sabemos que esto no es de merecimiento y ellos aprovecharon las opciones que tuvieron, hicieron dos y por eso nos ganaron. Fue un equipo joven, pero que hizo un buen juego acá en Brasil”, completó en su análisis de la derrota 2-0 en Belo Horizonte.

Millonarios estará regresando a Bogotá en las próximas horas e inmediatamente cambiará el chip para el duelo del domingo en tierras boyacenses. Los jugadores que resultaron lesionados el fin de semana serán reevaluados antes de emitir la convocatoria definitiva para el último duelo antes que Álvaro Montero y Óscar Cortés partan hacia Europa para unirse a la Selección Colombia.