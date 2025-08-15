Suscribirse

Alfredo Arias paró en seco a José Enamorado: video del regaño en pleno entrenamiento de Junior

El regaño del entrenador ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 10:16 p. m.
Regaño de Alfredo Arias a José Enamorado.
Regaño de Alfredo Arias a José Enamorado en Junior de Barranquilla. | Foto: Getty Images

Los regaños de entrenadores a jugadores, en el fútbol, son comunes. Sin embargo, lo que no es muy usual es ver ese tipo de situaciones en entrenamientos, pues la mayoría de veces esa actividad deportiva se realiza a puerta cerrada.

Este viernes, 15 de agosto, se hizo viral por redes sociales un entrenamiento de Junior de Barranquilla, equipo que brilla como líder en la Liga BetPlay. La imagen causa todo tipo de reacciones, pues el entrenador regañó fuertemente a un jugador.

Se trata del estratega uruguayo Alfredo Arias, quien tomó las riendas de Junior para este segundo semestre del 2025. El jugador era José Enamorado, habilidoso atacante que ya ha sido campeón con el tiburón.

El regaño de Arias a Enamorado

Alfredo Arias, técnico del DIM.
Alfredo Arias, técnico de Junior. | Foto: AFP

Junior jugaba con pelota en movimiento, pero Alfredo paró el entrenamiento con un grito fuerte: “¡Para!”. Cuando iba a dar su percepción de la acción, parece que Enamorado no lo dejó hablar ni desarrollar la idea. Ahí arrancó la situación.

“Hey, José, estoy hablando yo. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Nada, no puedes escuchar nada, porque aparte que la cagas, te estoy poniendo a escuchar”, le dijo Arias al futbolista de 26 años.

“Muchachos, quiero que sea fútbol. No podemos empezar a pisarla, y a jugar sobre el mismo lado, porque van a ir los rivales y con cinco tipos nos van a quitar la pelota”, completó Arias.

Contexto: En Junior de Barranquilla se armó pelea entre técnico y figura: “Me tiró un golpe”

Junior de Barranquilla sonríe

El primer semestre de 2025 no produce los mejores recuerdos en los hinchas de Junior. Quedaron eliminados en fase previa de Sudamericana, y por Liga BetPlay apenas sumaron un punto de 18 posibles en cuadrangulares.

Los malos resultados obligaron a que el técnico César Farías dejara el cargo, y en su lugar arribó Alfredo Arias. Así las cosas, el panorama en la arenosa empezó a cambiar.

Luego de seis partidos jugados, Junior de Barranquilla es líder de la Liga BetPlay 2025-ll. Suma 14 unidades en seis juegos, está invicto y le saca tres puntos a sus perseguidores más cercanos: Nacional, Llaneros y Pereira, todos con 11.

El próximo partido de Junior de Barranquilla será el lunes, 18 de agosto, por la séptima fecha de la Liga BetPlay. La pelota rodará a partir de las 5:15 p.m. ante Atlético Bucaramanga.

Junior de Barranquilla, el líder de la Liga BetPlay 2025-ll.
Junior de Barranquilla, el líder de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Jairo Cassiani

El equipo equipo de Barranquilla espera seguir sumando para conseguir la clasificación a cuadrangulares lo más pronto posible. Su objetivo principal es salir campeón de la estrella 11, ya que la última vez que levantó el trofeo fue en 2023-ll.

