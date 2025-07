América de Cali cocina fichaje por jugador de Selección Colombia: ya está en pretemporada

Se trata de Kener González, juvenil de 19 años y capitán de la Selección Colombia Sub-20. Según reportan, América negocia con Inter Palmira por su transferencia y los avances han sido prometedores. No obstante, si llegara una oferta del extranjero, podría cambiar los planes.

Así lo revelaron Julián Capera y Andrés Muñoz por medio de X: “Kener González se presentó esta mañana a Cascajal en el inicio de pretemporada de América de Cali. El jugador tiene el aval del cuerpo técnico y si no llega una oferta del exterior, firmará con el equipo escarlata”.

América de Cali se quiere reforzar para ser campeón

En diciembre de 2025 se cumplirán cinco años desde la última vez que América de Cali quedó campeón. Han pasado numerosos técnicos con distintos procesos, pero la mecha no encuentra la manera de levantar el trofeo.

Con la salida del Polilla, ídolo como jugador y recordado en sus dos pasos como técnico escarlata, la directiva apuesta por Gabriel Raimondi. El argentino es sincero: no ha tenido un nivel de presión tan grande como el que exige América.

“No he tenido este grado de presión en un grande. Existen dos tipos de presiones: las laborales y las de la vida diaria. En la vida he tenido muchas presiones, pero esta es una presión linda que hay que saber llevar. No es para todos estar en un club tan grande e importante; hay que transformarla en cosas positivas”, dijo Raimondi tras su presentación, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.