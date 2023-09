Ana María Guzmán: la historia de la futbolista de la selección Colombia que jugará en una de las mejores ligas del mundo

A los 11 años, Ana María tuvo que partir a la ciudad. Su entrenador le mostró el camino. “El profesor Carlos Ariel me llevó a vivir a Pereira. Me metieron a un colegio de niños ‘pupis’. Reduro cambiar de ambiente, pasé de ver ocho materias a 15. Me ponían a tocar hasta flauta, yo de eso no sé nada”, dice con desparpajo.

Se sentía libre cuando jugaba en Atlético Dos Quebradas o en la selección Risaralda, pero coartada en el lugar donde vivía. La acogió una familia que, aunque merecía su agradecimiento y respeto, no lograba ganarse su cariño. “Yo en mi pueblo no me mantenía en la casa, era feliz en la calle. En Pereira no me dejaban ni salir a la esquina”.