Antonio Casale no perdonó al Tino Asprilla y se burló en pleno programa por el título de Millonarios ante Nacional

Millonarios sigue de fiesta por la consecución de la estrella 16 ante uno de sus rivales más acérrimos como lo es Atlético Nacional. El conjunto ‘embajador’ hizo justicia con un fútbol impecable y le puso fin a esa mala racha de no conseguir título en más de cinco años por Liga.

Los miles de hinchas atiborraron las calles de la ciudad de Bogotá para celebrar uno de sus títulos más importantes de la historia. Fanáticos referentes del equipo se hicieron sentir y aprovecharon para mofarse de su máximo rival.

Macalister Silva crea ilusión a los hinchas con sus palabras. - Foto: AP

Uno de ellos fue el reconocido periodista Antonio Casale, quien este lunes no perdonó para celebrar y de paso burlarse de dos referentes de Nacional como el Tino Asprilla y Víctor Aristizábal.

El conductor del programa F360 de ESPN en primera medida realizó una entrada triunfal con la camiseta de su equipo puesta. Además, aprovechó para dirigirse a Asprilla para agarrarlo de su cara y sacarle una sonrisa mientras este aplaudía.

¡EN VIVO! 📹⚽



Todo el análisis de la actualidad del fútbol comienza aquí en #ESPNF360COLOMBIA.

Una vuelta completa con @Casaleantonio y su equipo de especialistas @Pilarvelasquezv @FabianVargas6 @stevenarce

No te pierdas F360 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk. pic.twitter.com/5mUkB218i5 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) June 26, 2023

Como si fuera poco, Casale mientras se desarrollaba el programa y mientras el Tino se desataba iracundo por el planteamiento de Nacional, aprovechó para posar ante la cámara con una sonrisa de oreja a oreja, dando a entender la alegría que tenía al escuchar el enojo de su compañero.

Ya dejando al Tino a un lado, Casale pasó para burlarse de Aristizábal, hombre que no estuvo presente en el set, pero fue protagonista por la burla. El conductor se agachó debajo de las sillas para buscar al exjugador de Nacional y así mofarse del título.

🤣🤣🤣🤣🤣 si soy Cásale pic.twitter.com/HUG9LtnrpC — Cindy Sánchez (@cindyS262) June 26, 2023

Casale buscando a Aristizábal es poesía pura. pic.twitter.com/REAnqGo8XD — Esteban (@Hycha_gue) June 26, 2023

Estas reacciones fueron virales en redes sociales donde los hinchas de Millonarios compartieron el mismo sentimiento de Casale, periodista que ha reconocido su amor profundo por el equipo azul, hoy el actual campeón del fútbol colombiano.

En Millonarios aún no creen lo hecho en El Campín

La alegría reinó en la interna del club azul, sobre todo en uno de sus referentes e ídolos. David Macalister Silva, el capitán y uno de los hombres más queridos por la fanaticada, no podía de la gran emoción al igual que sus compañeros, pues sabía bien de la larga espera y la presión inminente de salir campeones, ya con el proyecto que lideró Alberto Gamero durante varias temporadas.

En diálogo con Caracol Radio en su programa 6AM Hoy por Hoy, el volante de 36 años dejó saber que aún no dimensiona lo que obtuvo con la casaca ‘embajadora’, y hasta reveló una charla que tuvo con su esposa al día siguiente en relación con dicha ‘gesta’ que protagonizó con la escuadra bogotana.

“Yo todavía no me he comido el cuento, estoy anonadado todavía. Me desperté, abrí los ojos y mi esposa me abrazó y me dijo ‘somos campeones’… fui al 20 de Julio (zona religiosa de Bogotá), pues yo creo mucho en el Divino Niño”, expresó ‘Maca’ al respecto.

El tema de los penales fue complejo de asimilar para los dirigidos por Alberto Gamero, dado que la tensión y el nerviosismo fueron protagonistas e incluso, en alguna oportunidad, en medio de que algunos pensaran lo peor, nunca se dejaron llevar por el nerviosismo.

“El partido no le dejó a uno más sentimientos que estar 100 % concentrados. Ya en los penales todo el tiempo estuvimos aferrados a Dios porque ya sabe uno que ahí puede pasar cualquier cosa (...) La clave de los penaltis es pura confianza, contar también con un excelente arquero como en este caso nosotros contamos con dos excelentes arqueros”, expresó el volante e ídolo.

Andrés Llinás junto a Macalister Silva y Fernando Uribe, jugadores de Millonarios - Foto: NurPhoto via Getty Images

Por lo pronto, el tico se encuentra concentrado con su Selección y no podrá estar para el último duelo de este semestre, el cual se dará el próximo jueves cuando el club azul visite Argentina para medirse con Defensa y Justicia, duelo definitivo en las aspiraciones del club que busca el paso a los octavos de final de Sudamericana.

Hasta el momento, Millonarios es segundo del grupo F con 10 puntos, dos menos que su rival argentino. Una victoria los pondría con el tiquete directo a la siguiente ronda, mientras que una derrota complicaría su panorama y dependería del resultado entre América MG y Peñarol.