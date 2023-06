Desde Millonarios aterrizan a sus hinchas con la continuidad de una de sus figuras: aseguran que “está muy complicada”

Millonarios por fin consiguió su estrella 16 de la mano de Alberto Gamero y sus dirigidos. Tras vencer el pasado en la gran final a Atlético Nacional, los embajadores rompieron un maleficio de más de cinco años sin conseguir un título de Liga y qué mejor que ante uno de sus rivales más acérrimos.

Aunque sufrió más de la cuenta para lograrlo, el equipo bogotano supo solventar las dificultades y por medio de la vía del penal puso la fiesta en El Campín, escenario que contó con más de 30 mil hinchas.

Millonarios conquistó su estrella 16 ante Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

Ahora, días después de la consagración y con la temporada cerca de terminar, Millonarios empieza a evaluar la continuidad de varias de sus figuras de la estrella 16. Tras el título, algunos futbolistas han entrado en la órbita de otros equipos para reforzar de cara a la siguiente temporada.

Hasta el momento se había hablado del futuro de Óscar Cortés y Andrés Llinás, pero en las últimas horas, desde la directiva entregaron otra noticia, y es la continuidad del central Juan Pablo Vargas, hombre que si bien no estuvo en la final, fue clave en el camino a la consagración.

En charla con Caracol Radio, el máximo accionista, Gustavo Serpa, confirmó que el futuro del tico “está complicado”, pero que harán lo posible para mantenerlo.

“Hoy esta complicada la renovación de Juan Pablo Vargas. Vamos igual hacer un esfuerzo importante para que se quede”, contó el empresario.

Juan Pablo Vargas. - Foto: Getty Images/Daniel Garzon Herazo/NurPhoto

Aunque el defensor tiene contrato hasta diciembre de este año, el club busca extender su vínculo por más años, pues este hombre ha sido de un valor enorme en el esquema de Alberto Gamero.

Desde el lado del jugador, las prioridades son claras y son salir rumbo al Viejo Continente para seguir su laureado camino. “Jugar en Europa es una prioridad para todo futbolista, y evidentemente es un sueño grande, pero ahorita mi enfoque es Millonarios, evidentemente el contrato se acaba en seis meses”, contó en charla con ESPN.

No obstante, el defensor aseguró que se ha estado trabajando para seguir vistiendo los colores de Millonarios. “Estamos trabajando en una negociación, viendo los detalles para determinar si nos beneficia a ambas partes, pero no quiero salirme de Millonarios, y hablar de algo que no está pasando y aún falta bastante por definir. Soy feliz en Millonarios, estoy feliz ahí, y si podemos llegar a un acuerdo para ambos, que así sea”, agregó.

Juan Pablo Vargas anotó doblete en el triunfo azul ante Alianza. - Foto: @MillosFCoficial

Por lo pronto, el tico se encuentra concentrado con su Selección y no podrá estar para el último duelo de este semestre, el cual se dará el próximo jueves cuando el club azul visite Argentina para medirse con Defensa y Justicia, duelo definitivo en las aspiraciones del club que busca el paso a los octavos de final de Sudamericana.

Hasta el momento, Millonarios es segundo del grupo F con 10 puntos, dos menos que su rival argentino. Una victoria los pondría con el tiquete directo a la siguiente ronda, mientras que una derrota complicaría su panorama y dependería del resultado entre América MG y Peñarol.