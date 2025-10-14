Argentina aplastó a Puerto Rico en amistoso: marcador es tendencia en Sudamérica

Argentina arrasó este martes a Puerto Rico por 6-0 en un amistoso disputado a las afueras de Miami (Estados Unidos) en el que Lionel Messi repartió dos asistencias de fantasía.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez (Facundo Cambeses, 76) - Gonzalo Montiel (Nahuel Molina 62), Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi (Lautaro Rivero, 46), Nico González - Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone (Nicolás Paz, 57), Giovani Lo Celso (Aníbal Moreno, 46) - Lionel Messi y José Manuel López (Lautaro Martínez, 62). DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler - Sidney Paris, Nicolás Cardona, Giovanni Calderón, Steven Echevarría - Isaac Angking (Juan O’Neil, 61), Robert Ydrach, Jeremy de León (Noeh Hernández, 61), Wilfredo Rivera - Ricardo Rivera (Gerald Díaz, 73) y Leandro Antonetti. DT: Charlie Trout.

Argentina disputó un nuevo amistoso en Miami. | Foto: AFP

Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, que entró como suplente en la última media hora, anotaron un doblete de goles cada uno en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), el hogar del Inter Miami de Messi.

Otros dos tantos de Gonzalo Montiel y Steven Echevarría, en propia puerta, completaron la paliza de los pupilos de Lionel Scaloni. Argentina, que se prepara para defender el trono en la Copa del Mundo de 2026, ya había derrotado el viernes a Venezuela por 1-0 en un primer ensayo en Miami.

Frente a la modesta Puerto Rico, Scaloni hizo debutar a cuatro jugadores: José Manuel López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses, que sustituyó en la portería a Emiliano “Dibu” Martínez en la segunda mitad.

Messi retomó el brazalete de capitán después de ausentarse del amistoso ante Venezuela y de liderar la goleada del sábado del Inter Miami 4-0 ante el Atlanta United en la MLS, en la que convirtió dos tantos.

Este martes también buscó el gol con insistencia, pero sus intentos fueron neutralizados por el arquero Sebastián Cutler y los postes.

La jugada del primer tanto, en el minuto 14, comenzó con un remate de Messi al travesaño. El rechace lo remató acrobáticamente Nico González, hacia donde se encontraba Mac Allister, que anotó de cabeza. Puerto Rico, de su lado, tuvo pocas aproximaciones al arco argentino pero muy peligrosas.

Martínez, que tuvo que intervenir tres veces en la primera mitad, se llevó un enorme susto en el minuto 7 cuando Leandro Antonetti disparó desde su propio campo, provocando que el experimentado arquero esprintara hacia su propia portería para despejar con muchas dificultades.

Doblete de Lautaro en media hora

Los campeones del mundo aumentaron su ventaja con otra genialidad de Messi que, con Puerto Rico encerrado en su área, picó la pelota para la volea a la red de Montiel en el minuto 23.

Antes del descanso, Mac Allister anotó su segundo gol al fusilar a Cutler después de que el Flaco López lo habilitara en el área en el 36.

En la segunda mitad Argentina acorraló a Puerto Rico cerca de su arco, donde fueron cayendo otros tres goles, comenzando por el del boricua Echevarría, que desvió a sus redes un disparo de Nico González en el 64.

Lautaro Martínez, que relevó a López en el 62, completó la media docena al aprovechar primero un balón rebotado en el área en el 78 y después una fabulosa dejada de tacón de Messi en el 83.