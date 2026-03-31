Argentina golea y no tiene problema ante Zambia; Brasil tambalea ante la Croacia de Modric y sufre Ancelotti

La Selección Argentina derrotó a su similar de Zambia por 5-0 en un encuentro amistoso de preparación para el Mundial 2026, jugado en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, ante unos 50.000 espectadores. Sin problema, le pasaron por encima.

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Julián Álvarez (4′), Lionel Messi (43′), Nicolás Otamendi (49′, de penal), Dominic Chanda (68′, en contra) y Valentín Barco (90+3′) anotaron los goles para el cómodo triunfo de la albiceleste en la despedida en su propia tierra y en el que se cree es el último juego oficial de Lionel en su país.

El campeón del mundo finalizó así su preparación en casa de cara a la Copa del Mundo, en la que buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022. El técnico Lionel Scaloni estaba inquieto por mejorar la cara que había dejado ante Mauritania en el juego pasado, donde, pese a la victoria (2-1), quedaron dudas y hubo mucha autocrítica de los mismos futbolistas. Este 5-0 deja otra versión y Argentina se ilusiona.

Lionel Messi celebra su gol en La Bombonera. Foto: Getty Images

Con un funcionamiento solvente, claramente superior a la imagen que dio ante Mauritania, la Albiceleste dominó con holgura, con un buen trabajo de Leandro Paredes y Enzo Fernández como los pistones de la mitad del campo.

Los goles de Argentina

Ese dominio se tradujo en una ventaja más amplia sobre el cierre de la primera parte, cuando Julián Álvarez recuperó en el sector izquierdo y habilitó a Messi, quien combinó con MacAllister dentro del área africana y definió con un zurdazo cruzado para el 2-0 que levantó al público en La Bombonera.

En la segunda mitad, nuevamente Argentina impactó de entrada, con un penal que anotó Nicolás Otamendi en su último partido como local en la selección y que Messi le cedió en lugar de patearlo el capitán.

Amplió distancias el local cuando el defensor Chanda desvió un centro y lo impulsó en propia puerta, y ya en el tiempo añadido, el lateral Valentín Barco redondeó la goleada tras una asistencia de Nico González.

Brasil se salva en los minutos finales

En lo que tiene que ver con Brasil, un gol de Danilo, jugador del Botafogo, le era suficiente a la ‘Canarinha’ de Carlo Ancelotti para superar parcialmente a una complicada Croacia, que tuvo a Luka Modric desde la titular. Los croatas metieron miedo sobre el minuto 84 cuando empataron (1-1) con gol de Lovro Majer gracias a una gran jugada por zona izquierda.

El fuego no alcanzó y Brasil retomó la ventaja enseguida con un penalti transformado por Igor Thiago (88′) y cuando los croatas ya se entregaron, cerró la noche con otro tanto Gabriel Martinelli (90+2′) para el 3-1 final.