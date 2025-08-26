Arruinado el fichaje de Carlos Cuesta en Europa: motivo salió a la luz tras exámenes médicos

Sigue siendo muy complejo el panorama para Carlos Cuesta en Europa.

En días pasados se había casi que confirmado su arribo a Rusia, para ser parte del Spartak de Moscú y salir de la disciplina del Galatasaray de Turquía.

A pesar de que el jugador ya se encontraba en el país del que sería su nuevo equipo, todo se vino al piso tras haber hecho los exámenes médicos.

Carlos Cuesta, jugador de Selección Colombia | Foto: Getty Images

De acuerdo a lo informado por el periodista, Felipe Sierra: “el colombiano regresa a Estambul por las diferencias entre clubes”.

Después de haber dado a conocer el motivo que mandó al piso el trato, ahora queda la incógnita en el ambiente de cuál será el futuro para el central de Selección Colombia.

Según Sierra, “los turcos evaluarán el futuro del defensor”. Existen más probabilidades de buscarle otro destino, en lugar de quedarse.

Y es que desde su llegada, hasta ahora, Cuesta ha sufrido más de la cuenta estando en Turquía. Su continuidad se vino al piso luego de lo que fue una etapa exitosa en el Genk, de Bélgica.

En Rusia no dan explicaciones claras

Haciendo revisiones en los medios internacionales para conocer más información al respecto del caso de Cuesta salió la versión del medio ruso, Match Premium.

“Dirigentes y personas cercanas al club no ofrecieron explicaciones de la negativa”, se citó sobre estos en X Colombia.

Carlos Cuesta y Davinson Sánchez, pareja en su club y Selección Colombia | Foto: UEFA via Getty Images

Ertan Süzgün, un periodista turco con conocimiento de otros detalles de este mismo traspaso, ha negado que se trate de algo relacionado con la salud del central colombiano.

“Hay informes de algunos problemas con la situación del jugador. Gran parte de lo que se ha escrito sobre Cuesta es falso. El problema no es su salud”, sentencia el comunicador.

¿Se reactiva lo de Vasco Da Gama?

A la par que Carlos Cuesta dialogada con los rusos de Spartak por su fichaje, desde Sudamérica también le mostraban interés las directivas de Vasco Da Gama.

Por tratarse de un retroceso en la carrera del jugador en caso de salir de Europa, las conversaciones no avanzaron en favor de los de Brasil.

Pero ahora, y ante el cambio del panorama para el defensa, la posibilidad de pensar en una reactivación de las charlas no está descartada.

Es más, en las últimas horas desde el Viejo Continente afirman que, a pesar de otros movimientos para los brasileños, estos siguen teniendo al colombiano entre sus anhelos.

“Hablé con periodistas que siguen de cerca al Vasco da Gama. Me dijeron que, a pesar de la incorporación de un central el otro día, Carlos Cuesta sigue en la lista”, dijo el periodista Ferhat Kızıltaş.

Cuesta no encajó en Galatasaray

En cuanto a números, la situación de Cuesta tampoco es alentadora.

En varios compromisos fue suplente y en otros ni siquiera recibió la oportunidad de sumar minutos.

Esa irregularidad en su rendimiento podría pasarle una factura mayor a la esperada al defensor, que mantiene la ilusión de estar entre los convocados al Mundial del próximo año.

Carlos Cuesta enfrentando a Leo Messi | Foto: Getty Images

Con menos de un año para esa cita orbital, el primer paso es asegurar el cupo de Colombia.