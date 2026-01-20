Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

El técnico Mikel Arteta ya había avisado en la rueda de prensa de sus intenciones ante Inter de Milán y la victoria no se veía lejana. Era el punto de quiebre para ambos clubes. El gigante italiano sumaba una victoria para llegar a los primeros lugares o el Arsenal seguía en lo más alto de la tabla de posiciones. Al final, los de Londres impusieron su jerarquía y suman tres puntos más con un 1-3.

Es el mejor equipo hasta el momento en la Champions League. Es líder invicto en la tabla de posiciones con 21 puntos de 21 posibles. Siete fechas con triunfos que lo colocan en el máximo favoritismo a la corona europea. Arsenal madura su idea de juego con Mikel Arteta a la cabeza y se mentaliza para seguir en ese ritmo en los octavos de final de la UCL.

Un doblete de Gabriel Jesús en el primer tiempo (10′, 31′), le abrió el camino al Arsenal para sumar una importante victoria, seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y avisar a sus principales rivales por el título en Europa. El bosnio Petar Sučić descontó para Inter y Viktor Gyökeres colocó el 1-3 final. Además del excelente momento, los ‘Gunners’ son testigos de la crisis del Manchester City, Liverpool y Chelsea; PSG no pudo ante la potencia de Luis Javier Suárez y sigue cediendo terreno. Real Madrid trata de sobrevivir con el cambio de Álvaro Arbeloa por Xabi Alonso.

Mikel Arteta, DT del Arsenal. Foto: NurPhoto via Getty Images

El único que se ve fortalecido tras el dominio del Arsenal es el Bayern Múnich, que en esta séptima fecha jugará contra el Unión SG de Bélgica en el Allianz Arena. El gigante bávaro es el favorito a la victoria, alguna otra situación se consideraría como el batacazo de la jornada en Europa. Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y compañía comienzan a ver el gran rival a batir en próximas rondas de la Champions.

Otros resultados de la séptima fecha de la Champions League

Ante la victoria del Arsenal, otro que pudo salir victorioso fue el Real Madrid, que en el estadio Santiago Bernabéu tomó un aire de tranquilidad y parece volver a la normalidad tras un contundente 6-1 ante el AS Mónaco, que nada pudo hacer ante la agresividad del ‘Merengue’, que necesitaba un festín como este para dar golpes de confianza luego de la derrota en la Supercopa de España a manos del FC Barcelona, el cambio de técnico y la durísima eliminación en la Copa del Rey tras derrota ante el humilde Albacete.

El que sí cayó a lo más profundo fue el Manchester City, que se llevó una gran sorpresa en su visita a la tierra natal de Erling Haaland. El Bodø/Glimt noruego, de los clubes más representativos de esta nación en Europa en los últimos años, le dio un contundente golpe a Pep Guardiola y lo dejó en plena crisis. Un contundente 3-1 le bastó para darle la vuelta al mundo con histórico triunfo.

En otro resultado sorpresa de la jornada, el PSG quedó en la lona tras el doblete de Luis Javier Suárez al minuto 74 para el 2-1 final en Portugal y dejar en pésimo momento al actual campeón de la Champions con el Balón de Oro, Ousmane Dembelé, a la cabeza.