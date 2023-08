Arturo Reyes le llevó la contraria al ‘Bolillo’ Gómez y realizó elogio impensado; anunció posible baja de Junior contra América

El aspecto que le falta a Junior

La roja de José Enamorado

“Tuve a Enamorado en el Sudamericano de Chile y siempre ha tenido habilidad. Arranca y frena a la misma velocidad, eso no es fácil, pero debe seguir mejorando en el último tramo del campo, porque produce mucho peligro. Está en ese proceso de terminar de formarse, aún tiene mucho potencial de mejora como futbolista y como persona. Está viviendo un momento complejo, no supo manejar las emociones, lo estamos acompañando, no se trata de regañar. Esa acción no es lo normal en él y esperemos siga adelante”, destacó Arturo Reyes.