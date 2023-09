Así es como Sao Paulo consigue el dinero para pagarle el salario a James Rodríguez; los hinchas contribuyen

James Rodríguez, nacido en Cúcuta, Norte de Santander, ha sido uno de los jugadores más destacados a nivel internacional en los últimos años. Su paso por Europa quedó marcado al vestir la camiseta del Real Madrid, uno de los equipos más importantes en el mundo, sumado al tiempo que estuvo en Alemania representando los colores del Bayer Múnich, sin embargo, su época dorada se vio opacada por diversos factores que no le permitieron tener un rendimiento constante.

Ahora, que ya se encuentra jugando para el São Paulo en Brasil, Rodríguez espera que este club le brinde la oportunidad de jugar más tiempo y así retomar su nivel tanto físico como deportivo. Recientemente, el club paulista se alzó con el título de la Copa de Brasil, siendo este el primer trofeo que levanta James, aunque no estuvo en cancha ni por un minuto en la final.

Así consiguen el dinero para pagarle a James

Esto se traduce en un alivio financiero para las cuentas del club que tienen que pagar el alto costo por haber contratado a James, quien estaría ganando cerca de dos millones de dólares al año, cifra que no ha sido confirmada por el club o el futbolista, sin embargo, Carlos Belmonte, director deportivo, reveló en diálogo con Globoesporte que esto no representa para el club una preocupación.

“No tuvimos ningún impacto financiero por retener a los jugadores y traer a Lucas y James. ¿Por qué? Por la multitud. El promedio de asistencia y recaudación que tuvimos durante este período se mantuvo hasta el punto que vimos que era posible aguantar. No queremos negociar con nadie ahora, nos vamos a contener”, afirmó el directivo.

Por lo que las directivas del club, actualmente no se preocupan por factores económicos e incluso descartan la posibilidad de estar obligados a tener que vender jugadores para solventar la carga económica , debido a que los títulos, marcas, asistencia y demás factores contribuyen a que el equipo tenga una economía sólida y estable.

El salario que gana James Rodríguez en Brasil

A pesar de que el ex Real Madrid no ha tenido el protagonismo que se esperaba, en los partidos que ha estado presente ha podido aportar con su talento, sin embargo, los más críticos aseguran que James no retornará a su mejor nivel, mientras que otros, confían que el colombiano pueda terminar su proceso de adaptación y así ser una de las figuras del conjunto brasileño.