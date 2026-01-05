Deportes

Así fue la contundente reacción de la Liga Venezolana de Béisbol tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Trump

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional sentó postura tras el tenso momento que se vive en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de enero de 2026, 1:41 a. m.
Beisbolista venezolano / Nicolás Maduro capturado.
Beisbolista venezolano / Nicolás Maduro capturado. Foto: Getty Images / Oficial Donald Trump

Siguen las reacciones en el mundo por el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela con el único fin de capturar al dictador Nicolás Maduro. Avanzaba la madrugada del 3 de enero en Caracas cuando las aeronaves acapararon el espacio aéreo de la ciudad y dieron con el mandatario venezolano. Maduro ya está en suelo norteamericano e incluso ya tuvo su primera audiencia por delitos de narcotráfico.

Esta maniobra militar generó miles de reacciones en el mundo y muchos señalan a Estados Unidos por la intervención militar en un país ajeno. Otros, incluidos muchos venezolanos, celebran la intervención en Venezuela y el país se ilusiona con un cambio político, social y comercial en próximos años. Su deporte local también se ha visto afectado por la intervención de los bombarderos y la Liga Venezolana de Béisbol emitió un comunicado de prensa.

Cabe recordar que el béisbol es el deporte nacional de Venezuela, incluso igualando la masividad del fútbol. El bate y el guante es muy popular en varios estados de Venezuela y tras la MLB de Estados Unidos, es una de las ligas más competitivas de América. Muchos de sus mejores peloteros han podido hacer historia con diferentes equipos estadounidenses.

Jugador de la Liga Venezolana de Béisbol.
Jugador de la Liga Venezolana de Béisbol. Foto: NurPhoto via Getty Images

La liga en sus redes sociales publicó un contundente comunicado de prensa con información de interés para todos los hinchas del béisbol en el país. Se trata de una reorganización en el calendario debido al tenso momento que se vive en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y las protestas en Caracas. Incluso, se han reportado tiroteos muy cerca del Palacio de Miraflores.

Comunicado de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela

En sus redes sociales oficiales la Liga Profesional de Béisbol anunció cambios en su cronograma y aclaró que los partidos se reanudarán el próximo 7 de enero. Por estas fechas se está realizando la Round Robin, que pertenece a la temporada 2025-2026.

“La LVBP y los equipos participantes darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición”, se lee en el comunicado de prensa.

Comunicado de la LVBP.
Comunicado de la LVBP. Foto: Comunicado de la LVBP.

Pese al anuncio, muchos de sus seguidores mostraron su descontento en la red social X. Uno de los usuarios escribió: “Solo por el dinero, una liga que ni debió jugarse con todos estos acontecimientos. El fanático no tiene que asistir a ningún juego, es poner la vida de los fanáticos en peligro”.

Por otra parte, la tradicional Vuelta al Táchira, que estaba programada para comenzar el próximo 9 de enero, estaría muy afectada y su edición 2026 estaría en el aire.

