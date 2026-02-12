Así quedó la tabla del descenso luego de la goleada de Boyacá Chicó vs. Jaguares

La sexta jornada de la Liga BetPlay 2026-I dejó un resultado que sacudió la parte baja de la clasificación: Boyacá Chicó se impuso con autoridad 5-0 sobre Jaguares de Córdoba en Tunja.

El marcador no solo significó el primer triunfo del equipo boyacense en el campeonato, sino que además movió la tabla del descenso, donde cada punto resulta vital.

Así va la tabla del descenso tras la victoria de Boyacá Chicó

Según los datos oficiales de la Dimayor, Cúcuta aparece en la casilla 20 con un promedio de 0,3333; Boyacá Chicó es 19 con 0,8690; y Deportivo Cali ocupa el puesto 18 con 1,0714.

POS EQUIPO 2026 TOTALES PJ PTS PJ PTS PRO 20 Cúcuta Deportivo 6 2 6 2 0,3333 19 Boyacá Chicó F.C. 6 4 84 73 0,8690 18 Deportivo Cali 6 7 84 90 1,0714 17 Internacional de Bogotá 6 13 84 92 1,0952 16 Alianza Valledupar F.C. 5 2 83 93 1,1205 15 Llaneros F.C. 6 9 46 54 1,1739 14 Águilas Doradas 6 8 84 102 1,2143 13 Deportivo Pasto 6 13 84 110 1,3095 12 Deportivo Pereira 5 2 83 109 1,3133 11 Fortaleza 5 7 83 113 1,3614 10 Jaguares F.C. 5 7 5 7 1,4000 9 Once Caldas DAF 5 7 83 127 1,5301 8 Millonarios F.C. 6 5 84 135 1,6071 7 Independiente Medellín 6 5 84 135 1,6071 6 América de Cali 4 7 82 137 1,6707 5 Atlético Nacional 2 6 80 134 1,6750 4 Atlético Bucaramanga 6 10 84 142 1,6905 3 Independiente Santa Fe 5 7 83 142 1,7108 2 Junior F.C. 4 9 82 141 1,7195 1 Deportes Tolima 6 9 84 155 1,8452

El contundente resultado también quedó registrado en la historia reciente del conjunto cordobés, ya que iguala su derrota más abultada en primera división. La anterior caída por el mismo marcador se había presentado el 17 de mayo de 2015 frente al Deportes Tolima.

Un vendaval en Tunja desde los primeros minutos

El compromiso se disputó en el estadio La Independencia, bajo un fuerte sol que acompañó el inicio a las 4:00 de la tarde. Desde el arranque, el cuadro local mostró determinación. Apenas al minuto 7 abrió el marcador tras una jugada por la banda que terminó con Ítalo Montaño resolviendo dentro del área ante la marca rival.

La reacción de Jaguares fue más intención que claridad, y esa búsqueda temprana del empate dejó espacios que el conjunto ajedrezado supo aprovechar. Dos minutos después del primer tanto, llegó el segundo golpe, ampliando rápidamente la diferencia y dejando cuesta arriba el panorama para la visita.

Antes del descanso, en tiempo de reposición, Arlen Banguero firmó el tercero y prácticamente sentenció el trámite. El 3-0 al término del primer tiempo reflejaba lo ocurrido en el campo: un equipo efectivo frente a otro que no encontró respuestas.

Un resultado con impacto en la lucha por no descender

En la etapa complementaria, Boyacá Chicó no bajó el ritmo. Al minuto 58, nuevamente Montaño apareció con una definición destacada para marcar su doblete y colocar el cuarto tanto.

El quinto llegó para cerrar una tarde redonda para los de Tunja, que volvieron a celebrar una victoria amplia tras varios años sin un marcador similar.

De hecho, no anotaban cinco goles en un partido de liga desde agosto de 2014, cuando vencieron 5-1 a La Equidad.

Para Jaguares, en cambio, la goleada representa un duro golpe anímico y estadístico. El equipo cordobés revive un antecedente negativo que no se repetía desde hace más de una década y queda comprometido en la pelea por mantener la categoría.

Más allá de los tres puntos, el triunfo revitaliza a Boyacá Chicó en la tabla del promedio y le permite tomar aire en una temporada donde cada fecha puede marcar la diferencia entre la permanencia y el descenso.