Atlético Nacional y Junior de Barranquilla aumentan su palmarés en la historia tras sumar nuevos títulos para sus vitrinas. El equipo verde llegó a 37 trofeos en su vitrina y refuerza su grandeza, mientras que el ‘Tiburón’ saca diferencia al triple empate que había con Santa Fe y Deportivo Cali en Ligas ganadas y ya suma 11 estrellas. Mientras unos celebran, otros viven días de reflexión tras una nueva final perdida.

En la lista de los más subcampeones aparecen gran cantidad de equipos, pero se destaca el amplio número de los primeros, donde clubes representativos de Cali y Medellín se llevan las miradas. El DIM perdió ante Atlético Nacional en la Copa Betplay, mientras que Deportes Tolima no le pudo hacer frente a la avalancha del Junior.

Independiente Medellín le costó la serie contra su rival de patio y un gol de Andrés Felipe Román le fue suficiente a Nacional para alcanzar el octavo título de Copa Betplay, llegar a 37 coronas en su historia y tener una envidiable racha de ocho finales jugadas en esta competición y todas ganadas.

Imagen del partido de vuelta de la final de la Copa Colombia 2025, entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Por otra parte, Deportes Tolima sufrió más de la cuenta y no pudo detener la avalancha del Junior en la final de la Liga Betplay. Un 3-0 en la ida en el Metropolitano le fue suficiente al club barranquillero para prácticamente sellar su estrella 11. En la vuelta, otro gol de José Enamorado bastó para alargar el marcador final a un contundente 4-0 en el Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

Los más subcampeones en la historia de la Liga Colombiana

Es el título más importante en el fútbol colombiano y desde el año 2002 se juegan torneos cortos, es decir que el campeón se define en una serie definitiva cada semestre a partidos ida y vuelta. Antes, la competición era anual y el segundo en la tabla se quedó con la etiqueta de subcampeón.

Deportivo Cali, 14 subcampeonatos: 1949, 1962, 1968, 1972, 1976, 1977, 1978, 1980, 1985, 1986, 2003-II, 2006-I, 2013-II, y 2017-I. Independiente Medellín, 13: 1959, 1961, 1966, 1993, 2001, 2008-II, 2012-II, 2014-II, 2015-I, 2018-II, 2022-II, 2023-II y 2025-I. Atlético Nacional, 12: 1955, 1965, 1971, 1974, 1988, 1990, 1992, 2002-I, 2004-I, 2004-II, 2018-I, 2023-I. Millonarios, 10: 1950, 1956, 1968, 1967, 1973, 1975, 1984, 1994, 1995, 2021-I. Junior de Barranquilla, 10: 1948, 1970, 1983, 2000, 2003-I, 2009-I, 2014-I, 2015-II, 2016-I, 2019-II. Deportes Tolima, 9: 1957, 1981, 1982, 2006-II, 2010-II, 2016-II, 2021-II, 2022-I y 2025-II. América de Cali, 7: 1960, 1969, 1987, 1991, 1995, 1999 y 2008-I. Santa Fe 7: 1963, 1979, 2005-I, 2013-I, 2017-II, 2020 y 2024-I.

Los más subcampeones en la historia de la Copa Colombia

Se considera el segundo torneo más importante del fútbol colombiano y en el pasado tuvo interrupciones. Por ejemplo, desde 1950 a 1953 se jugó una primera etapa. Luego se reanudó en 1956 y 1957 (desierto). En 1981 se disputó una nueva edición y en 1989 fue la última, hasta su regreso en la temporada 2008, de forma anual y con la novedad que juegan equipos de la A y de la B.