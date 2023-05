Atlético Bucaramanga se cansó y anunció decisión oficial con Teo Gutiérrez

Las últimas semanas para el delantero Teo Gutiérrez no han sido para nada agradables. El jugador se vio envuelto en una serie de problemas en el último tiempo que lo pusieron en el blanco de la crítica. Presentado como el refuerzo de lujo, el barranquillero arrancó demostrando que su calidad sigue intacta, sin embargo, los resultados no lo acompañaron y la eliminación prematura se sumó a la reciente sanción que recibió por insultar al árbitro Bismarks Santiago después de la derrota ante Independiente Medellín por la fecha 14.

En dicho momento, el informe del colegiado acusó: “Finalizado el juego, en el túnel, cuando me dirigía al camerino arbitral, el jugador del Club Bucaramanga n.° 29, Teófilo Gutiérrez, empleó lenguaje ofensivo e insultante contra mi persona”.

Teo remata un balón en el partido frente a Alianza Petrolera - Foto: DIMAYOR

Ante esto, el club empezó a tomar radicales decisiones que finalmente este sábado se dieron a conocer. Mediante un comunicado oficial el equipo confirmó que Teo no va más en la institución, quedando a la deriva de cara al siguiente campeonato.

“El club Atlético Bucaramanga se permite informar a su afición, medios de comunicación, periodistas y público en general que el jugador Teófilo Gutiérrez terminó su vinculo con la institución después de la finalización de su contrato por mutuo acuerdo”, se lee en la misiva.

Y agregan: “Así pues, agradecemos al jugador su entrega, compromiso y profesionalismo durante su periodo en la institución y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”.

Comunicado oficial de la salida de Teo Gutiérrez. - Foto: Prensa Atlético Bucaramanga

¿Hora de regreso a Junior?

Esta decisión ha impactado fuerte entre los hinchas de Junior, que vuelven a ver la puerta a un regreso de Teo para quemar sus últimos cartuchos en el equipo de sus amores.

Antes de ir a Bucaramanga, el de La Chinita estuvo muy cerca de volver, pero Arturo Reyes, entonces técnico del cuadro tiburón, decidió declinar esa opción, sumado a que la directiva ya había hecho un esfuerzo grande por fichar a Juan Fernando Quintero.

Fuad Char, máximo accionista de Junior, reconoció que le hubiera gustado el regreso del 29. “Si no se hubiese presentado lo de Juanfer, lo hubiese traído. El técnico lo aceptaba, pero ya con Juanfer y con el equipo que hemos armado, ya está bueno”, aseguró en El Heraldo.

Eso sí, el empresario no negó que tuvo desencuentros con Teo antes de su salida en 2021. “Teo tuvo muchos problemas con compañeros. El día que íbamos a jugar a Chile, con Coquimbo, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Teo lideró una especie de huelga discutiendo los premios y otras cosas, pero yo estuve a punto de traerlo”, apuntó.

“Teo fue el vocero de la situación, no era él sólo, estaban Mera, Viáfara, Hinestroza, todos estaban”, agregó. A pesar de eso, pensó que era buena idea escuchar el clamor de los hinchas por su regreso en este 2023. “Yo lo iba a traer. Si no se hubiera hecho lo de Juan Fernando Quintero, lo hubiera traído. Nos hacía falta un jugador de esas características, no lo teníamos”, sentenció.