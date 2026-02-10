Deportes

Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver la semifinal de la Copa del Rey

El Estadio Riyadh Air Metropolitano abre sus puertas para un choque de primer nivel entre colchoneros y azulgranas.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de febrero de 2026, 10:46 a. m.
Lamine Yamal y Julián Álvarez en un partido de Atlético vs. Barcelona.
Lamine Yamal y Julián Álvarez en un partido de Atlético vs. Barcelona. Foto: Getty Images

Con el Real Madrid eliminado de la competencia, Atlético de Madrid y Barcelona son los dos máximos favoritos a quedarse con el título de la Copa del Rey 2025/26.

El sorteo determinó que debían encontrarse en semifinales, única fase de esta competición que se disputa a doble partido.

La serie comenzará este jueves, 12 de febrero, con el partido de ida en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El pitazo inicial está programado para las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

La transmisión oficial para todo el país estará a cargo de Win Sports, canal deportivo que adquirió los derechos de la Copa del Rey para la presente temporada. Las acciones del partido también estarán disponibles a través de la aplicación de Win Play en dispositivos móviles.

SEVILLE, SPAIN - APRIL 23: The Copa del Rey trophy is seen prior to the Copa del Rey final match between Real Betis and Valencia CF at Estadio La Cartuja on April 23, 2022 in Seville, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Trofeo de la Copa del Rey Foto: Getty Images

Julián Álvarez y el estado de la cancha

La lupa de los medios españoles estará puesta sobre el desempeño de Julián Álvarez. Los hinchas del Atlético esperan que el atacante argentino, que lleva 101 días sin marcar en la liga local, corte su sequía goleadora.

Desde el pasado 1 de noviembre, la ‘araña’ lleva sin picar. Ese día, transformó un penal al Sevilla en la victoria de su equipo 3-0 en feudo rojiblanco y ya no se le ha vuelto a ver celebrar un gol.

Aunque en la Champions League marcó más tarde, frente al PSV Eindhoven, el 9 de diciembre, el jugador de 26 años se secó en el empate ante el Galatasaray (1-1) en campo turco y la derrota frente al Bodo/Glimt (2-1) en el Metropolitano, ambos jugados a finales de enero.

Real Madrid no le pierde pisada al Barcelona: LaLiga, más apretada que nunca; así está la tabla de posiciones

Pese al bajón en su rendimiento, Álvarez continúa gozando de estatus de estrella en la plantilla dirigida por el técnico Diego Simeone, que aún lo refuerza; sin embargo, algo ha cambiado.

El argentino, que volvió al once tras una indisposición que le impidió jugar antes en Copa frente al Betis, fue sustituido en el descanso en la derrota del domingo ante precisamente el conjunto bético (1-0) en el Metropolitano.

Y, en la jornada anterior de LaLiga que acabó en empate a cero frente al Levante en el Ciutat de Valencia, Álvarez salió desde el banquillo. “No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián”, señaló.

“Confiamos en él, es importantísimo, el mejor que tenemos. Esperemos que nos dé más cosas en los momentos importantes que se vienen por delante”, declaró.

Otro de los señalados es el estado del campo del Metropolitano. Tras el triunfo en La Cartuja, Sevilla, el francés Antoine Griezmann alabó el césped y criticó al rojiblanco. “El nuestro no ayuda mucho, entonces se nos complica a la hora de jugar”, afirmó.

Esa crítica no fue a más hasta que el capitán Koke se quejó de lo mismo tres días después tras caer ante los pupilos del chileno Manuel Pellegrini.

Nos resbalamos, el césped se levanta. Un equipo como el Atlético de Madrid necesita un campo que esté bien para jugar. Se nos exige que juguemos a un gran nivel y para eso necesitamos un césped de nivel”, declaró Koke.

Qué canal pasa Atlético de Madrid vs. Barcelona

  • Semifinal (ida) - Copa del Rey
  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano
  • Fecha y hora: 12 de febrero, 3:00 p. m. (COL)
  • Canal: Win Sports y Win Play.

