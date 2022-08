Atlético Nacional toma un respiro en la Liga Betplay: ya mira de lejos el fondo de la tabla

Un negativo balance de cuatro juegos sin ganar en liga colombiana era lo que, hasta el momento, acumulaba el actual campeón del fútbol nacional, Atlético Nacional. Quien se había visto superado por Junior y Millonarios en la segunda y tercera fecha, además de haber empatado en la primera y cuarta con Cortuluá y Deportes Tolima, respectivamente.

Así las cosas, hasta el inicio de la quinta fecha el cuadro verde no había logrado sumar de a tres, poniendo en tela de juicio el nivel del equipo que no hizo múltiples contrataciones, dejó ir figuras de su equipo y no encontraba un buen nivel de juego hasta el momento. Sin embargo, la visita de Deportivo Pasto al Atanasio Girardot le permitió al equipo de Medellín sacudirse de su mal presente, alejarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones para ponerse nuevamente en carrera del torneo finalización, en la que aún le quedan 15 partidos en juego para definir los ocho finalistas.

Nal 🆚 Pas |⏱️| 93’ | 3-1 | Termina el partido. Triunfo en casa con golazos de Dorlan Pabon, Jefferson Duque y Emmanuel Olivera.



¡VAMOS VERDOLAGA!💚.#MinutoAMinutoVerdolaga 🇳🇬🇳🇬 pic.twitter.com/0WIlktHRAw — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 2, 2022

Las acciones del compromiso en su arranque fueron algo trabadas, una inclemente lluvia había caído minutos antes en el estadio de los verdes y había dejado la grama visiblemente afectada, con partes en las que el agua no dejaba rodar con normalidad el balón e impedía el feliz trámite del juego, además, del planteamiento acostumbrado del local que tiene como su mayor virtud la posesión del balón.

Sin embargo, como equipo que tiene que mostrar jerarquía ante cualquier adversidad. El cuadro verdolaga la puso toda en la contienda ante los pastusos y antes de la primera media hora de juego se fue en ventaja gracias a la calidad en la pegada de uno de sus ídolos en la plantilla, Dorlan Pabón. El experimentado atacante en el minuto 25 aprovechó un mal despeje de la zaga visitante para tomar un balón en el borde del área y con fortaleza impactarlo lejos del alcance del golero, sentenciando así el 1-0 parcial.

➕ ¡Por poco llega el cuarto gol de Nacional! ⚠#LALIGAxWIN pic.twitter.com/EoFvrPOVce — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 2, 2022

La ventaja en el resultado, le dio al equipo del ‘Arriero’ Herrera la confianza de manejar los hilos del compromiso hasta que el juez del partido decretó la finalización del primer tiempo, tanto así que el otro ídolo de la hinchada, Jefferson Duque, pudo ampliar el marcador en favor de los locales y les permitió librarse de la presión de no haber marcado durante la presente campaña.

Al regreso del descanso, hubo un momento que no se esperaban los asistentes al Atanasio Girardot y fue el descuento de su rival de turno, el cual hizo hincapié en el déficit más grande de la presente campaña para los verdes, la pelota quieta, que en esta oportunidad tampoco fue bien defendida dejando en evidencia que se deberá seguir trabajando para no dar ventajas.

Nacional vs. Pasto por la fecha 4 de la Liga Betplay 2022-II - Foto: Fotos: Dimayor

Finalmente, tras un 2-1 parcial el equipo local no quiso pasar más afugias y aplicando la misma fórmula con la que sufrió tanto dio el golpe final al partido. Luego de un cobro de tiro de esquina en el minuto 54 no le dio más posibilidades a su rival, el autor de una bonita definición tras un rebote fue el argentino Emanuel Oliveira.

Tabla de posiciones (Liga Betplay 2022-I):

1. Millonarios - 11 puntos

2. Unión Magdalena - 10 puntos

3. Once Caldas - 9 puntos

4. Junior de Barranquilla- 8 puntos

5. Deportivo Pasto - 7 puntos

6. Alianza Petrolera - 7 puntos

7. Jaguares - 7 puntos

8. Deportivo Pereira - 6 puntos

9. Independiente Medellín - 6 puntos

10. La Equidad - 6 puntos

11. Águilas Doradas - 5 puntos

12. Deportes Tolima - 5 puntos

13. Atlético Nacional - 5 puntos

14. Independiente Santa Fe - 5 puntos

15. Cortuluá - 5 puntos

16. Atlético Bucaramanga - 4 puntos

17. Patriotas - 4 puntos

18. América - 2 puntos

19. Envigado - 2 puntos

20. Cali - 1 punto