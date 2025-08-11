Barcelona cerraría el mercado por lo alto: busca quitarle una joya al Atlético de Madrid

Desde España reportan el interés del FC Barcelona por hacerse con los servicios de una joya argentina, de 20 años, que milita en las inferiores del Atlético de Madrid.

Se trata de Gerónimo Spina, defensor central que fichó por Atlético de Madrid en julio de 2024, y firmó un contrato hasta junio de 2027. La operación sería bastante mediática en España.

“Según ‘Cazurreando’, los dos clubs están ya ultimando la operación. A Spina le quedaban dos años en el Atlético de Madrid y es probable que haya contraprestación económica además de un porcentaje de una futura venta para los colchoneros”, señala Sport.

Gerónimo Spina, joya argentina que Barcelona le quiere quitar a Atlético de Madrid. | Foto: Instagram: @gero_spina

Además, agrega: “Y es que el Atlético contaba con el futbolista, que el año pasado estuvo incluso inscrito en la lista A de la Champions y tuvo opciones de jugar algún partido”.

Antes de prestar sus servicios al Atlético de Madrid, Spina jugó para Estudiantes de La Plata. De allí salió en medio de polémicas, y según el mismo medio referenciado, con carta de libertad.

Transfermarkt revela que Spina tiene un valor en el mercado de 200 mil euros, siendo este el más alto de su carrera según la última actualización en junio de 2025.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este lunes que el club blaugrana va a vivir una “semana intensa” en la que espera cerrar varias operaciones clave que permitan inscribir a los jugadores aún no registrados, en el marco del fair play financiero de LaLiga, además de celebrar que el portero y capitán Marc-André ter Stegen finalmente haya firmado el informe médico que permitiría ayudar a la inscripción de Joan Garcia.

“Esta semana será intensa, porque está todo bastante avanzado para cerrar determinadas operaciones que nos darían el margen necesario para inscribir a (Marcus) Rashford, Gerard Martín, Roony (Bardghji) y ‘Teck’ (Wojciech Szczesny)”, declaró Laporta a los medios oficiales del club este lunes.

La dirección deportiva trabaja para inscribir al portero Joan Garcia, posibilidad que depende de la evolución médica de Marc-André ter Stegen, actualmente lesionado tras operarse de nuevo la espalda y a la espera del informe médico que dé por bueno el Comité de LaLiga. “A ver qué dice el comité médico respecto a la duración de su lesión, pero quizá podamos aprovechar parte de su salario para registrar a Joan García”, explicó el dirigente azulgrana.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | Foto: Getty Images

El presidente añadió que también está en marcha la inscripción del canterano Gerard Martín, que ha renovado y que al ser mayor de 23 años ya no puede tener ficha del filial, en el marco de una estrategia económica para ajustar salarios y liberar espacio dentro de los límites que impone LaLiga.