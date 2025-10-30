Batacazo histórico en el Palmeiras vs. Liga de Quito: llave de siete goles dejó al finalista de Libertadores

Lo impensado terminó pasando. Este jueves, 30 de octubre de 2025, Palmeiras salió a su cancha, el Allianz Parque, con el objetivo de remontar el 3-0 con el que cayó en la ida, ante Liga de Quito, por la primera semifinal de la Libertadores 2025.

El panorama era claro: con tres goles Palmeiras empataba la llave, y con cuatro la remontaba. En contraste, Liga de Quito salía a defenderse ante un clima hostil, deportivamente hablando, impuesto por los seguidores del cuadro brasileño.

Palmeiras desata la locura: le remontó un 3-0 a LDU Quito y es finalista de la Copa Libertadores 2025. | Foto: AP

Y el milagro ocurrió: Palmeiras goleó 4-0 a Liga de Quito este jueves, ganó por 4-3 en el global, y con esa llave de siete tantos clasificó a la gran final de la Copa Libertadores 2025. En la ronda definitiva se verá cara a cara con Flamengo, también brasileño, que en el camino dejó a Racing.

Ramón Sosa (20′), Bruno Fuchs (45+5′) y Raphael Veiga (68′ y 82′) fueron los anotadores que consumaron el batacazo a favor de Palmeiras en Libertadores.

La desazón es total en Liga de Quito, que vio muy cerca romper con la hegemonía brasileña en la Libertadores, pero se quedó corto ante la supremacía que desde el minuto 1 impartió el Verdão en su territorio.

Así las cosas, la gran final de la Copa Libertadores 2025 será el sábado 29 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima, entre Palmeiras y Flamengo.

Este resultado entra en uno de los históricos de la Copa Libertadores. La cancha siempre estuvo inclinada en favor de un Palmeiras que dejó ejemplo de entrega y gallardía a todo el continente.

Sigue la supremacía de Brasil en la Copa Libertadores. El tema ha sido tendencia en redes sociales porque hasta el propio Filipe Luis, entrenador de Flamengo, admitió tras eliminar a Racing que el poder económico de los equipos, en ese país, termina influyendo en los resultados deportivos.

Palmeiras vs. LDU Quito en datos:

Marcador final : Palmeiras 4 (4) - (3) 0 Liga de Quito

: Palmeiras 4 (4) - (3) 0 Liga de Quito Fecha : 30 de octubre de 2025 (semifinal Copa Libertadores)

: 30 de octubre de 2025 (semifinal Copa Libertadores) Estadio : Allianz Parque

: Allianz Parque Árbitro : Wilmar Roldán (COL)

: Wilmar Roldán (COL) Alineaciones titulares:

Palmeiras: Carlos Miguel dos Santos Pereira; Gustavo Gómez Portillo, Bruno Fuchs, Murilo Cerqueira; Allan, Maurício Magalhães Prado, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Ramón Sosa, Vitor Roque, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.