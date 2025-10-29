Racing y Flamengo definieron el primer finalista de la Copa Libertadores: hubo polémica en medio

Si la previa en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores se vivió con pasión, los hinchas de Racing se encargaron de llevarlo a un nivel más alto. Este miércoles, 29 de octubre de 2025, la fanaticada de la academia le hizo un monumental recibimiento a sus jugadores en el Cilindro de Avellaneda.

La premisa bajaba de las tribunas: ganar como fuera. Flamengo había obtenido la victoria en el juego de ida, el pasado miércoles 22 de octubre (1-0) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Flamengo es el primer finalista de la Copa Libertadores 2025

Empataron 0-0 en Avellaneda y eso le permitió al Flamengo mantener su ventaja de la ida, dar un golpe contundente y avanzar a la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Fueron 90′ realmente apasionantes. Los dos porteros se vistieron de figuras, y aunque las llegadas eran de ambos lados, el primer tiempo acabó sin goles.

Parecía que Flamengo sentía la presión más que nunca. La jerarquía del cuadro brasileño tambaleaba, a veces, ante la imponencia de una hinchada de Racing que empujaba desde la tribuna.

Sin embargo, el fin del primer tiempo marcó alegría para el Fla y alerta en Racing. La segunda mitad estaba llamada a la acción por parte de ambos conjuntos.

Los segundos 45′ no defraudaron. Llegadas, emociones, salvadas y más; pero el marcador no se rompía del cero. No obstante, varios hechos marcaron el desarrollo.

Por ejemplo, a los 56′, el árbitro central expulsó al atacante de Flu, Gonzalo Plata, en una decisión que acabó siendo bastante polémica. El ecuatoriano le pegó a Marcos Rojo en el suelo, pero abrió el debate en redes: “¿Daba para tarjeta roja?”.

Racing tomó la iniciativa, pero la efectividad le pasaba factura; no había forma de recomponer el camino hasta ese momento. De hecho, el VAR salvó a la academia de quedarse con 10, pues sobre los 75′ el central se echó atrás de expulsar a Marcos Rojo.

Llegaron los 90′ y el central decidió añadir seis minutos más. Racing empezó a sufrir, Flamengo a aguantar y las caras en el Cilindro ya no eran las mimas que en el arranque: incertidumbre total, último cartucho que se quemaba.

Luciano Vietto lo intentó, pero el portero del Fla, Rossi, salvó de manera milagrosa. Los contragolpes del equipo de Costas empezaron a ser mucho mayores, pero sin efectividad. Los tiros de esquina no tenían destino; así las cosas, Racing no pudo y quedó eliminado.

El rival de Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025 se conocerá este jueves, 30 de octubre, luego de que Palmeiras reciba a Liga de Quito por la vuelta de esa semifinal. El elenco ecuatoriano va ganando 3-0.

Datos generales del partido

Marcador final : Racing 0 (0) - (1) 0 Flamengo

: Racing 0 (0) - (1) 0 Flamengo Fecha : 29 de octubre de 2025

: 29 de octubre de 2025 Estadio : Estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

: Estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) Alineaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Germán Solari, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Tomás Conechny; Adrián Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.