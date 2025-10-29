Suscribirse

Racing y Flamengo definieron el primer finalista de la Copa Libertadores: hubo polémica en medio

La llave se definió en el Cilindro de Avellaneda, cuando la ida había quedado 1-0 a favor de Flamengo.

Redacción Deportes
30 de octubre de 2025, 3:03 a. m.
La expulsión de Gonzalo Plata (Flamengo) marcó en gran parte el partido ante Racing por Libertadores.
Si la previa en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores se vivió con pasión, los hinchas de Racing se encargaron de llevarlo a un nivel más alto. Este miércoles, 29 de octubre de 2025, la fanaticada de la academia le hizo un monumental recibimiento a sus jugadores en el Cilindro de Avellaneda.

La premisa bajaba de las tribunas: ganar como fuera. Flamengo había obtenido la victoria en el juego de ida, el pasado miércoles 22 de octubre (1-0) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Flamengo es el primer finalista de la Copa Libertadores 2025

Empataron 0-0 en Avellaneda y eso le permitió al Flamengo mantener su ventaja de la ida, dar un golpe contundente y avanzar a la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Fueron 90′ realmente apasionantes. Los dos porteros se vistieron de figuras, y aunque las llegadas eran de ambos lados, el primer tiempo acabó sin goles.

Parecía que Flamengo sentía la presión más que nunca. La jerarquía del cuadro brasileño tambaleaba, a veces, ante la imponencia de una hinchada de Racing que empujaba desde la tribuna.

Sin embargo, el fin del primer tiempo marcó alegría para el Fla y alerta en Racing. La segunda mitad estaba llamada a la acción por parte de ambos conjuntos.

Los segundos 45′ no defraudaron. Llegadas, emociones, salvadas y más; pero el marcador no se rompía del cero. No obstante, varios hechos marcaron el desarrollo.

Racing no pudo romper el cero y quedó eliminado de la Copa Libertadores, en semifinales, ante Flamengo.
Por ejemplo, a los 56′, el árbitro central expulsó al atacante de Flu, Gonzalo Plata, en una decisión que acabó siendo bastante polémica. El ecuatoriano le pegó a Marcos Rojo en el suelo, pero abrió el debate en redes: “¿Daba para tarjeta roja?”.

Racing tomó la iniciativa, pero la efectividad le pasaba factura; no había forma de recomponer el camino hasta ese momento. De hecho, el VAR salvó a la academia de quedarse con 10, pues sobre los 75′ el central se echó atrás de expulsar a Marcos Rojo.

Llegaron los 90′ y el central decidió añadir seis minutos más. Racing empezó a sufrir, Flamengo a aguantar y las caras en el Cilindro ya no eran las mimas que en el arranque: incertidumbre total, último cartucho que se quemaba.

Luciano Vietto lo intentó, pero el portero del Fla, Rossi, salvó de manera milagrosa. Los contragolpes del equipo de Costas empezaron a ser mucho mayores, pero sin efectividad. Los tiros de esquina no tenían destino; así las cosas, Racing no pudo y quedó eliminado.

El rival de Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025 se conocerá este jueves, 30 de octubre, luego de que Palmeiras reciba a Liga de Quito por la vuelta de esa semifinal. El elenco ecuatoriano va ganando 3-0.

De la mano de Filipe Luis, Flamengo regresa a una final de Copa Libertadores.
Contexto: Agónico gol de Jorge Carrascal en ‘semis’ de Copa Libertadores: tiró de lejos y Flamengo celebró

Datos generales del partido

  • Marcador final: Racing 0 (0) - (1) 0 Flamengo
  • Fecha: 29 de octubre de 2025
  • Estadio: Estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)
  • Alineaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Germán Solari, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Tomás Conechny; Adrián Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Rech Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorge Luiz Frello, Luiz Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luís.

