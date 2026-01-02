Bayern Múnich anunció su primer fichaje de 2026: es oficial y llega desde el Manchester City

Bayern Múnich inició el año con novedades para el cuerpo técnico de Vincent Kompany. Este viernes anunciaron la llegada de un nuevo fichaje que llega procedente del Manchester City con el objetivo de analizar el rendimiento de los jugadores y potenciar su desempeño.

Aunque marchan líderes de la Bundesliga y están a puertas de conseguir la clasificación a octavos de final de la Champions League, la dirigencia del conjunto bávaro no quiere dejar ningún detalle al azar.

Es por eso que contrataron a Daniel Fradley, analista de rendimiento, quien se sumará al grupo de trabajo de Kompany para lo que resta de la presente temporada.

“Nuevo fichaje desde el Manchester City”, anunció el FC Bayern en su cuenta oficial. “FC Bayern refuerza su cuerpo técnico con la nueva incorporación de Daniel Fradley”, añadieron.

El club agregó que Fradley “trabajó en el Manchester City con Pep Guardiola y ahora se ha incorporado como entrenador asistente bajo la dirección de Vincent Kompany. ¡Bienvenido a Múnich, Daniel!“.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Con esta incorporación, el Bayern Múnich empieza a calentar motores para el regreso de las actividades en la sede de Säbener Straße.

El primer partido del año lo jugarán el próximo 11 de enero, cuando enfrentan a Wolfsburgo en el Allianz Arena por la fecha 16 de la Bundesliga.

Dicho compromiso está programado para las 11:30 (hora de Colombia) y podrá verse a través de ESPN en toda Latinoamérica.

Se espera que Luis Díaz regrese esta semana a Múnich y retome entrenamientos junto al resto de sus compañeros. El atacante guajiro estuvo de vacaciones en Colombia, disfrutando de la época decembrina acompañado por sus padres, hermanos y el resto de la familia Díaz Marulanda.

Lucho se prepara para un año exigente en el que tendrá poco tiempo para descansar. Una vez termina la temporada con el Bayern, viajará de inmediato para unirse a los trabajos de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Así va la temporada de Luis Díaz

El principal objetivo de Luis Díaz es terminar la campaña de la mejor manera: ganando la Bundesliga y peleando por una nueva final en Champions League.

Sus estadísticas esta temporada se han multiplicado en relación a lo que venía haciendo con el Liverpool en la Premier League. Lucho lleva 22 partidos jugados por todas las competencias, ha marcado 13 goles y ha dado 7 asistencias.

Actualmente es el segundo máximo goleador del Bayern, solo por detrás de Harry Kane.

Su impacto en el once titular ha sido determinante para los buenos resultados obtenidos hasta ahora. “Quería un desafío y jugar en Bundesliga, probar esta nueva experiencia. Sabía que iba a hacerlo bien, pero obvio no esperaba hacerlo tan bien en tan poco tiempo, pero para eso trabajo”, dijo en una entrevista antes del parón por fin de año.