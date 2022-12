Brasil sigue perdiendo jugadores para lo que resta del Mundial Qatar 2022

PÉSSIMA NOTÍCIA! 😥 Com as lesões que ocorreram na partida diante de Camarões, Alex Telles e Gabriel Jesus não conseguirão a recuperação a tempo de retornarem aos possíveis próximos jogos do Brasil na Copa. O lateral, inclusive, poderá passar por cirurgia... #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/zgTeFypnm3