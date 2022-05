Byron Castillo ya había sido demandado por otra Federación y salió ganador

Aunque en días pasados la Federación Internacional de Fútbol, Fifa, tomó una decisión sobre el caso de Byron Castillo, rumbo a Catar 2022, donde anunció “abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento” del jugador, tras la acusación de la Federación de Chile, por supuesta falsa nacionalidad, el ente deportivo ya se había manifestado años atrás por una demanda, esta vez interpuesta por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en 2015.

El medio deportivo de Uruguay, Ovación, recordó en uno de sus artículos que la AUF para el Sudamericano Sub-17 de 2015, había denunciado una posible alteración en la documentación de Byron Castillo, porque al parecer su edad no era la adecuada para participar en dicho torneo.

Sin embargo, la Fifa falló a favor de Castillo y la demanda no prosperó. Según se lee en la noticia de Ovación, porque la federación ecuatoriana no tuvo responsabilidad si los documentos de esos futbolistas habían sido falsificados por terceros y no tenía conocimiento de ello.

Mientras tanto, la demanda de la Federación chilena sigue en pie. Por su parte, la Federación de Fútbol de Ecuador (FEF) rechazó la denuncia y aseguró que Castillo está “debidamente inscrito en la autoridad legal competente” y cuenta “con toda la documentación nacional en regla”, así lo expresaron a través de un comunicado.

Si la Fifa acoge la denuncia de Chile, Ecuador podría perder los puntos de los partidos en los que jugó Castillo en la clasificatoria sudamericana, en la que conquistó el último cupo directo de la región al Mundial de Catar, y su lugar podría pasar a manos de Chile.

“La Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Fifa, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura. Asimismo, el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación”, explicó la Fifa de manera oficial.

“Fifa ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la FEF y a la Federación Peruana de Fútbol, a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria. Próximamente, se publicarán más detalles”, concluyó el texto.

El lateral, que milita en el Barcelona de Guayaquil, defendió en ocho partidos de la eliminatoria a Ecuador, en los que conquistó 14 puntos. Castillo jugó para Ecuador en los empates ante Argentina (1-1) y Chile (0-0), en las victorias frente a Venezuela (1-0), Chile (2-0), Bolivia (3-0) y Paraguay (2-0) y en las derrotas frente al seleccionado guaraní (3-1) y Uruguay (1-0).

En caso de que perdieran los puntos logrados en dichos encuentros, Ecuador, que terminó el clasificatorio en cuarto lugar con 26 puntos, caería al último escalón con 12 unidades. Chile sería el principal beneficiado, ya que sumaría cinco puntos y treparía al cuarto lugar, con 24 unidades, los mismos que Perú, pero con mejor saldo de goles, lo que le permitiría clasificar de manera directa a Catar 2022.

Con información de AFP.