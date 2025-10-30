Suscribirse

Cambios en Millonarios empezarían con refuerzo categórico: pasó por Selección y podría llegar

La redes sociales se volcaron hacia una información que vincula a un experimentado jugador con Millonarios.

Redacción Deportes
31 de octubre de 2025, 1:51 a. m.
Nómina de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-ll.
| Foto: Colprensa - Lina Gasca

Ante las pocas posibilidades que tiene de entrar a cuadrangulares, Millonarios ya estaría pensando en el 2026. Este jueves, 30 de octubre, una periodista informó que no solo cambaría de técnico, sino que ese estratega que podría llegar arribaría con un categórico refuerzo.

Fue María Chavarro quien entregó la información por medio de su cuenta de X: “Me acaban de contar, falta confirmación, que el nuevo técnico de Millonarios sería Rafael Edgar Dudamel. El empresario estuvo en las oficinas y creen que está acordado y listo”.

Y, luego, dio el que sería el bombazo de refuerzo: “Además, como refuerzo negocian con Carlos Darwin Quintero y un defensa central”.

No es la primera vez que vinculan a Rafael Dudamel con Millonarios. De hecho, se viene escuchando ese rumor desde hace varias semanas atrás, pero como el embajador aún sigue en competencia, así esté casi eliminado, los rumores se quedan en eso.

Lo que sí es casi una novedad es el presunto interés de Carlos Darwin Quintero, experimentado jugador de 38 años que viene de figurar con Deportivo Pereira, donde era dirigido por Dudamel. Además, es recordado por su paso en México y un corto periodo de tiempo en Selección Colombia de la era Pékerman.

Carlos Darwin Quintero abrazando al número 9 del Deportivo Pereira: Samy Jr. Merheg.
| Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Dudamel ya no es más el técnico de Pereira, tal como lo comunicaron en la tarde del miércoles 29 de octubre, y la salida de Carlos Darwin del conjunto matecaña sería casi un hecho en las próximas semanas. La grave crisis del equipo lo llevaría a quedarse sin varias de sus figuras.

Contexto: MinTrabajo suspende labores del Deportivo Pereira por graves incumplimientos a sus trabajadores

En contraste, Millonarios vive días bastante álgidos y la dirigencia tendría que moverse. Hernán Torres llegó en pleno campeonato para tapar el hueco que dejó David González, pero no obtuvo los resultados esperados.

La esperanza de los embajadores, en caso de que se oficialice su eliminación de cuadrangulares, estaría puesta en la reclasificación. Un puesto a torneo internacional sería primordial, pero depende de sumar en los partidos que le queden y que sus rivales directos en ese acumulado no sumen. Parece algo bastante complejo.

Así las cosas, y tomando en cuenta el regular 2025, Millonarios estaría obligado a ser gran protagonista para 2026. Todo lo que pueda pasar de cara al año venidero es un rumor, pero los hinchas no dudan en reaccionar por medio de las redes sociales.

¿Seguirá Hernán Torres como entrenador de Millonarios, o llegará alguien en su reemplazo para 2026?
| Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Se vienen semanas decisivas en el conjunto embajador, y las preguntas ya están instaladas entre la prensa y los aficionados: ¿Seguirá Hernán Torres? ¿Qué refuerzos buscará el equipo para el siguiente semestre?

